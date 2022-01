Inzwischen wurden unsere zwölf Bezirks-Newsletter berlinweit rund 260.000 Mal abonniert. Die Woche geht weiter mit Spandau, Marzahn-Hellersdorf und Tempelhof-Schöneberg. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de.

Sigrid Kneist berichtet aus TEMPELHOF-SCHÖNEBERG:

Das historische Parkgelände wird saniert und das gesamte Karree verändert sich zusehends. Gleich um mehrere Themen, die mit dem Kleistpark zu tun haben, geht es diesmal: Vertrieben aus der grünen Oase - der Ex-Abgeordnete Notker Schweikhardt und die Gemeinschaftsgärten an der Grunewaldstraße; Probleme mit dem Denkmalschutz am Kathreiner-Hochhaus - die Planungen für den Umzug des Verwaltungsgerichts stocken; Bauprojekt an der Pallasstraße - Eilantrag abgelehnt. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Corona-Update: Höchste Inzidenz Berlins und die Erklärung dafür

Smog und Fahrverbot 1987: Erinnerungen der Leser

Projekt 100 Jahre in der Eisenacher Straße: Der Fotograf Kolya Reichart porträtierte jeden Jahrgang - einige wenige fehlen noch

Vor verschlossener Tür bei der Post: Erklärungen für die Aufgabe von Filialen

Aus SPANDAU melden sich André Görke und Lisa Erzsa Weil:

„Naturerlebnisse sind mir wichtig”: Besuch im Atelier der Künstlerin Barbara Nowy in der Zitadelle

Zoff bei den Grünen: Elmas Wieczorek-Hahn äußert sich zum Fraktionsaustritt

Hängepartie um AfD-Stadtrat Andreas Otti

Wann wird die Schule am Gartenfeld fertig? Ein Blick in den Bauzeitplan

Krisentreffen Heerstraße: Das sagen Mieter, das sagt die Bürgermeisterin

Jugendclub „Wildwuchs": Bau dauert länger, wird teurer

Polizeimeldung: 14-Jähriger macht sich mit Opas Auto davon

Hertha und Albert Einstein: Stimmungsvoller Blick auf die Scharfe Lanke

Ausflugstipp: Wandern am Hahneberg

„Special Olympics World Games Berlin 2023": Was passiert in Spandau?

Das schrieben uns Leserinnen und Leser zu Insel Imchen, Wölfen, Carossa-Quartier u.v.m

Aus MARZAHN-HELLERSDORF schreibt Johanna Treblin:

Frauenbeirat wird neu gewählt: Bisherige Sprecherin Yvonne Schumann stellt sich vor

Kostenfreies Wifi im Bezirk? Vielleicht, vielleicht auch nicht

Lötschbergdreieck nimmt weitere Hürde Richtung Zwischennutzung

Vier Optionen für Erweiterungsbau an der Geißenweide-Grundschule

Wer plant die Marzahn Pride? Streit unter den Organisator:innen

Niedrigste Quote aller Bundesländer: Berlin blitzt deutschlandweit am wenigsten

Bezirk will Armut stärker bekämpfen

CDU fordert Schutz von Kleingartenanlagen

Von Glamrock zu PopArt

Neue Ausstellung im Projektraum Galerie M: "Schön"

Marzahn-Hellersdorf wird Host Town für Special-Olympics-Delegation

