Unsere Leute-Newsletter versorgen Sie, liebe Leserinnen, liebe Leser, mit Nachrichten aus den zwölf Bezirken und wurden inzwischen berlinweit rund 250.000 Mal abonniert. Mit mehr als 33.100 Abos ist Charlottenburg-Wilmersdorf der meistgelesene unserer Bezirksnewsletter und erscheint am heutigen Freitag wieder, wie immer geschrieben von unserem City-West-Experten Cay Dobberke.

Unsere Leute-Newsletter aus Charlottenburg-Wilmersdorf und allen anderen Berliner Bezirken können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de

Cay Dobberke hat unter anderem folgende Themen für Sie:

Mit nahezu halbierten Eintrittspreisen eröffnet der neue Pächter Marco Schürmann das Freibad voraussichtlich in der zweiten bis dritten Juliwoche unter dem Namen "Q Beach". Tickets sollen 6,50 Euro für Erwachsene und 3,50 Euro für Kinder kosten. Die Wirte der vorherigen Strandbar "Ku'damm Beach" hatten bis zu zwölf Euro verlangt – und aus der einst öffentlichen Badeanstalt einen exklusiven Treffpunkt gemacht, in dem das Schwimmen anscheinend nur eine Nebenrolle spielte. Dagegen kehrt Schürmann teilweise zu den Wurzeln als Volksbad zurück. Mehr zum Thema im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Nach Lockerung der Corona-Regeln: Bürgermeister will Winzerfest am Rüdesheimer Platz ermöglichen

Interkulturelles Zentrum bringt Menschen im Kiez um den Klausenerplatz zusammen

Wir berichten aus der BVV

Freikarten für die Komödie am Kurfürstendamm

Neue Kolleg:innen gesucht: Bezirksamtskräfte machen bei Werbekampagne mit

Wettbewerb für Sportvereine

Gerade in diesen Zeiten wichtig: Lieben Menschen zu gratulieren. Sie können in unserem Newsletter aus Charlottenburg-Wilmersdorf und natürlich auch in allen anderen bezirklichen Leute-Newslettern vom Tagesspiegel auf Geburtstage von Freunden, Lebenspartnern, Verwandten, Nachbarn, Kollegen, Geschäftspartnern etc. hinweisen oder auch selbst mit ein paar netten Worten gratulieren. Schreiben Sie unseren Autorinnen und Autoren, deren E-Mail-Adressen Sie in den Newslettern finden.