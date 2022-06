Bei unseren Leute-Newslettern, die inzwischen berlinweit mehr als 263.000 Mal abonniert wurden, geht die Woche weiter mit Neukölln, Mitte und Reinickendorf. Unsere Newsletter aus diesen drei Berliner Bezirken können Sie, wie auch alle anderen Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de.

Aus dem Bezirk MITTE berichtet Julia Weiss:

Der Historiker Thomas Irmer forscht zur Geschichte der Zwangsarbeit in Berlin-Mitte. „Vieles ist bis heute nicht aufgearbeitet“, sagt er. Zur Zeit des Nationalsozialismus habe beinahe jedes Unternehmen Zwangsarbeiter:innen beschäftigt – das waren KZ-Häftlinge, Kriegsgefangene, Menschen, die aus Polen, der Ukraine oder Frankreich verschleppt worden waren. Einige Unternehmen gibt es heute gar nicht mehr, das erschwere die Forschung, sagt Irmer. Aktuell ist zu diesem Thema auch eine Ausstellung im Mitte-Museum zu sehen. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen diesmal unter anderem:

Evakuiertes Hochhaus in der Leipziger Straße: Instandsetzungen laufen

Bundesverfassungsgericht äußert sich zum Berliner Gesetz gegen Ferienwohnungen - 1200 Fälle in Mitte betroffen

Newsletter-Leser:innen helfen Menschen aus der Ukraine – vielen Dank für die Spenden

Poesiefestival in der Akademie der Künste

Stolpersteinverlegung in der Elberfelder Straße – die Geschichten hinter den Steinen

Kostenloses Kino für Geflüchtete aus der Ukraine in den Hackeschen Höfen

Aus REINICKENDORF meldet sich Lisa Erzsa Weil:

Bienen auf dem Friedhof? Der Imkerverein Reinickendorf-Mitte stellt sein Angebot vor

SPD-Wahlkreisabgeordnete begehen Paracelsus-Bad

MdA Stephan Schmidt (CDU) kritisiert Mobilfunkabdeckung

Greentech Festival 2022 erstmals am TXL

Kinderstiftung spendet Laptops für Mark-Twain-Grundschule

Lebensrettung im Bürgeramt Tegel: Ukrainisch-stämmige Ärztin reanimiert 68-Jährigen, Stadträtin ehrt Einsatz

AVA-Kiezfest kommt und feiert 20-jähriges Bestehen

Schriftstellerin Eva Menasse liest in der Humboldt-Bibliothek

„Wie es uns gefällt“: Ausstellung in der Südhalle im Rathaus Reinickendorf

Kirschendieb & Perlensucher Kulturprojekte mit neuer Theaterproduktion „Strand“ am Tegeler See

Masha Slawinski schreibt aus NEUKÖLLN:

Corona-Update: Zahlen-Check, neue Variante, steigende Infektionszahlen

Beitrag aus dem Britzer Erzählkreis: Die Britzer Siedlungspfuhle – forschendes Lernen in Heimatkunde

Langer Tag der Stadtnatur: Tipps aus Neukölln

Zu Besuch in Peppikäse Berlin: Lernen Sie den Besitzer Georg Weishäupl kennen

CDU missbilligt Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse

Psychologischer Hilfsbedarf an Universitäten steigt

Was haben Sie in Ihrer Kindheit gefrühstückt? Cornflakes essen in der Cereal Bar

Kiezkamera: Die Turmfalken haben ihre Ringe erhalten

Heimathafen Neukölln: Rundfunkchorlounge mit dem Thema „Abschied"





