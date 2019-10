Das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf hat quasi in letzter Minute die Genehmigung für den diesjährigen 13. Weihnachtsmarkt vor dem Schloss Charlottenburg angekündigt. Zuvor hatte der Veranstalter Tommy Erbe angekündigt, er brauche bis Dienstag eine positive Entscheidung, sonst müsse er die beliebte Veranstaltung an dem Berliner Wahrzeichen absagen.

Der Veranstalter werde "die vom Bezirk und den Sicherheitsbehörden geforderten Schutz- und Sicherungsmaßnahmen nunmehr umsetzen", teilte das Bezirksamt mit. Im Gegenzug verpflichte sich der Bezirk "auf eine nachträgliche Kostenerstattung für die Jahre 2019 und folgende", falls das letztinstanzliche Urteil im laufenden Gerichtsverfahren "wider Erwarten zu Gunsten des Betreibers ausgeht". Diese Lösung verhindere zusätzliche rechtliche Auseinandersetzungen.

Streit ums Sicherheitskonzept

Vorangegangen war ein Koflikt um das Sicherheitskonzept. Ursprünglich ging es um etwa 15.000 Euro für 75 Poller gegen Attentate mit Fahrzeugen. Diese Schutzmaßnahme hatten die Behörden als Reaktion auf den Terroranschlag am Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz im Dezember 2016 verlangt. Die Kosten sollte der Veranstalter tragen.

Bereits im vorigen Jahr erhielt Tommy Erbe die Genehmigung nur, nachdem er sich widerwillig zur Kostenübernahme bereit erklärt hatte, allerdings "ohne Anerkenntnis einer Rechtspflicht". Etwas später klagte er gegen das Bezirksamt und bekam Recht: Terrorabwehr sei eine "Aufgabe des Staates", entschied das Berliner Verwaltungsgericht in einem Urteil, dessen schriftliche Begründung am Dienstag der vorigen Woche bei Erbes Rechtsanwalt einging.

Doch dies half dem Veranstalter nichts in seinen Bemühungen um die diesjährige Genehmigung, weil der Bezirk diese überraschend vor allem wegen anderer Sicherheitsmängel verweigerte. Nun hieß es, Feuerwehr und Polizei hätten den Schutz vor "inneren Gefahren" wie Bränden bemängelt. Dabei ging es beispielsweise um die Feuergassen und Fluchtwege. Inwieweit sich das Konzept von den seit der Marktgründung im Jahr 2007 bewährten Maßnahmen für die sogenannte Binnensicherheit unterschied, wurde nicht bekannt.

Am vorigen Freitag scheiterte Tommy Erbe mit seinem Versuch, die Genehmigung per Eilantrag einzuklagen. Um den Markt zu retten, erklärte er sich daraufhin gegenüber dem Bezirksamt bereit, das Sicherheitskonzept an die Forderungen anzupassen. Das ganze Wochenende über habe man daran gearbeitet, sagt er. Wie im Vorjahr versprach Erbe außerdem, die Kosten zumindest vorläufig selbst zu finanzieren. Gleichzeitig legte er eine Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht (OVG) Berlin-Brandenburg ein, das darüber noch nicht entschieden hat.

Kunsthandwerker waren der Verzweiflung nahe

Besonders die Kunsthandwerker unter den rund 120 Markthändlern fürchteten hohe Einbußen für den Fall, dass der Weihnachtsmarkt ausfalle. "Wir haben viel vorgearbeitet, Mitarbeiter beschäftigt und in Material investiert", sagte beispielsweise Heidi Kroencke von der Berliner Firma "Kunst und Design" dem Tagesspiegel am Montagmorgen. "Wir müssen das ganze Jahr über planen."

Die Bewerbung für einen Platz auf einem Berliner Weihnachtsmarkt sei in der Regel schon im Januar nötig, im März bis April würden die Flächen vergeben. Daher wäre es "utopisch", jetzt noch auf einen anderen Weihnachtsmarkt auszuweichen. Kroencke nahm bisher zwei Mal am Markt vor dem Schloss teil, außerdem ist sie ganzjährig auf dem Kunstmarkt am Berliner Dom vertreten.

Soweit es nur um die 15.000 Euro für Poller ginge, seien die Händler sogar bereit gewesen, diese Summe notfalls selbst aufzubringen. Rund 30 Anbieter stimmten sich zuletzt miteinander ab und hielten per E-Mail Kontakt. Kroencke hat unter anderem von einem Dorf in der Ukraine gehört, das "von der Herstellung von Weihnachtsschmuck lebt". Mit der Ukraine pflegt Veranstalter Erbe seit Jahren eine intensive Partnerschaft.

Der Handelsverband Berlin-Brandenburg hatte sich eine "praktikable Lösung für alle Beteiligten" gewünscht, damit "der traditionsreiche Weihnachtsmarkt Berlin erhalten bleibt". Weihnachtsmärkte seien "natürlich bedeutend für den Berliner Einzelhandel", sagte Sprecher Philip Haverkamp auf Nachfrage. Das Adventszeit sei für den Einzelhandel ein sehr wichtiges "Kerngeschäft des Jahres" und "lebt unter anderem besonders von Stimmung und Ambiente".

Der Fall hat auch bundesweite Bedeutung

Über Berlin hinaus wird die Frage, wer für den Schutz vor Terrorangriffen zahlen muss, aufmerksam verfolgt – besonders beim Deutschen Schaustellerbund. Dessen Hauptgeschäftsführer Frank Hakelberg hatte den vorletzten Prozess, in dem es um die Sicherheitskoste im Vorjahr ging, persönlich als Gast im Gerichtssaal verfolgt.

Für den Schaustellerbund ist klar, dass "Kosten für zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen auf Volksfesten und Weihnachtsmärkten nicht auf Schausteller abgewälzt werden dürfen". Der Verband beruft sich dabei auch auf ein Gutachten, das er beim Wirtschafts- und Rechtswissenschaftler Johann-Christian Pielow von der Ruhr-Universität in Bochum in Auftrag gegeben hatte.