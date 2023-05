Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg Junger CDU-Politiker Max Kindler zum Jugendstadtrat gewählt

Am Mittwochabend ist Max Kindler (CDU) von der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) zum neuen Mitglied des Bezirksamtes gewählt worden. Der Grund: Die CDU hat nach dem Ergebnis der Wiederholungswahl Anspruch auf einen Stadtratsposten im Bezirksamt.

Kindler soll im Bezirksamt von der Linken den Stadtratplatz der Abteilung für Jugend, Familie und Gesundheit übernehmen. Diesen verantwortete bislang Regine Sommer-Wetter (Die Linke, hier im Interview).

In der BVV wurde der neue Stadtrat vereidigt und bedankte sich für das Vertrauen, das ihm entgegengebracht wurde. „Als Bezirksstadtrat ist man Teil eines Kollegialorgans, das in seiner Zusammensetzung das Ergebnis der Kommunalwahl widerspiegelt. Als Stadtrat wird es für mich darum gehen, gemeinsam mit der Verwaltung das Beste für Friedrichshain-Kreuzberg zu erreichen“, sagte er. Kindler bedankte sich auch bei Regine Sommer-Wetter für das Angebot, ihn bei der Übergabe in das neue Amt zu begleiten.

Der jüngste Stadtrat Berlins

Mit dem 27-Jährigen stellt die CDU laut eigener Aussagen nicht nur den jüngsten Stadtrat Berlins, sondern seit mehr als 20 Jahren überhaupt wieder einen Bezirksstadtrat. Seit 2019 war Kindler als Kriminalkommissar in der Direktion 5 und dem LKA Berlin tätig und seit 2021 Bezirksverordneter. Am kommenden Dienstag wird sich das neue Bezirksamt voraussichtlich konstituieren. Bis auf den von Kindler besetzten Stadtratsposten haben alle ihre Bezirksamtsplätze behalten.

Lesen Sie mehr aus Friedrichshain-Kreuzberg - im Bezirksnewsletter vom Tagesspiegel, der immer donnerstags erscheint. Darin bündeln wir Kieznachrichten, greifen Bezirksdebatten auf, berichten aus der BVV und nennen Tipps und Termine. Den Bezirksnewsletter gibt’s unter tagesspiegel.de/bezirke. Hier ein Ausblick auf die Themen, die Sie im aktuellen Newsletter finden.