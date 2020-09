Bei dem Unfallwagen vom Kurfürstendamm handelt es sich um einen gemieteten BMW 750. Das Fahrzeug wiegt zwei Tonnen und hat über 500 PS. Das teilte die Polizei auf nachfrage mit und bestätigte damit einen Bericht der "B.Z."

Die Berliner Polizei versucht nun, über die bundesweit tätige Mietwagenfirma den Mieter des in Hamburg stationierten Luxuswagen zu ermitteln. Bislang sind vier Zeugenhinweise bei der Polizei eingegangen, hieß es am Mittwochvormittag im Präsidium.

Wie berichtet, war der Fahrer und ein Beifahrer nach dem Crash geflüchtet, vermutlich haben sich die beiden ein Rennen mit einem anderen Fahrzeug geliefert. Die Polizei sucht Zeugen, insgesamt wurden acht Autos beschädigt oder zerstört. Mehrfach waren in den vergangenen Jahren Mietwagen zu illegalen Rennen genutzt worden.

Nach diesem neuen Unfall auf dem Kurfürstendamm hat Bezirksbürgermeister Reinhard Naumann (SPD) moderne Blitzer auf der Strecke gefordert. „Ich glaube, wir brauchen diesen Schritt als nächsten Schritt. Denn die Bürgerinnen und Bürger erwarten mit Recht, dass der Staat hier handelt“, sagte er am Mittwochmorgen im rbb-Inforadio.

Führen mehr Blitzer nur zu Verdrängung?

Laut Zeugenaussagen sollen sich der BMW am Montagabend ein illegales Rennen mit vermutlich zwei weiteren Fahrzeugen geliefert haben. Sie sollen dabei einen Kleinwagen gerammt haben, darin wurden die 45-jährige Autofahrerin lebensgefährlich und ihre 17-jährige Tochter schwer verletzt. Die Frau schwebe weiter in Lebensgefahr, hieß es am Mittwoch.

Naumann forderte Unterstützung von Verkehrssenatorin Regine Günther (Grüne). Er räumte ein, dass sich das Problem damit verlagern könnte. Es kämen auch Hinweise aus Kreuzberg, Steglitz und anderen Bezirken. Wenn der Ku'damm entsprechend abgesichert sei, würden die Kriminellen ausweichen, sagte der Bürgermeister von Charlottenburg-Wilmersdorf. Das sei ein bisschen „wie Hase und Igel“.

Die weitergehende Frage sei deswegen, was die Ursachen dafür seien, dass Raser ihnen immer wieder solche Situationen bescherten und arglose Menschen schwer verletzten. „Jeder einzelne Unfall ist einer zu viel.“ Wie berichtet, halten Experten wie der Unfallforscher Siegfried Brockmann Tempolimits oder Blitzer für ungeeignet. Brockmann nannte ein Tempolimit „lächerlich“. „Für junge Männer ist das Thema Auto zu wichtig“, sagte der Forscher, „selbst schärfere Strafen haben keine präventive Wirkung.“ Ansetzen könnte der Gesetzgeber durch strengere Regeln bei Leihen von Fahrzeugen, so könnte bei hochwertigen Autos die Vorlage eines Führungszeugnis oder der Nachweis des aktuellen Punktestandes zur Pflicht gemacht werden, sagte Brockmann dem Tagesspiegel.

Skeptisch zeigte sich Bürgermeister Naumann bei der Idee, den Ku'damm ähnlich wie Teile der Friedrichstraße für Autos zu sperren. Was er da gesehen habe, wünsche er sich so für die City-West nicht.

Der Sprecher der Verkehrsverwaltung, Jan Thomsen, twittert am Mittwochmorgen mit Bezug auf die Forderung Neumanns: "Verkehrsüberwachung ist Aufgabe der Polizei Berlin, nicht der Senatsverwaltung für Umwelt und Verkehr." Man spreche sich ausdrücklich für mehr Kontrollen, schärfere Sanktionen und eine konsequente Strafverfolgung aus. "Wir haben aber keine Blitzer". Thomsen verwies auf die Innenverwaltung. "Das Problem derart krassen Fehlverhaltens im Verkehr kann nicht durch Straßeninfrastruktur gelöst werden, sondern am ehesten durch konsequente Kontrolle, Sanktionierung und Strafverfolgung", sagte Thomsen dem Tagesspiegel. (mit dpa)