Bilanz der Berliner Klebewochen 74 blockierte Feuerwehrwagen, härterer Kleber und Geldnot bei der „Letzten Generation“

Von Beginn der Blockadewochen durch Klimaaktivisten der Gruppe „Letzte Generation“ Mitte April bis Dienstagabend sind laut Berliner Feuerwehr 74 Mal Einsatzfahrzeuge behindert worden. Zumeist handelte es sich um Rettungswagen.

Die Feuerwehr erfasst seit Juni 2022, wenn Einsatzfahrten durch Klimablockaden behindert werden, aber nicht die gesundheitlichen Folgen für Patienten. In der internen Bilanz der Feuerwehr hat sich deutlich niedergeschlagen, dass die Klimaaktivisten ihre Aktionen nun massiv ausgeweitet und ihre Klebetechniken verschärft haben, damit die Polizei die Blockaden nicht schnell auflösen kann.

Denn im Zeitraum von Juni 2022 bis Ende Februar waren nur 28 Fälle erfasst worden, in denen Einsatzwagen durch die Blockaden behindert wurden. Am 19. April begannen dann die neuen Blockadewochen, die „Letzten Generation“ will damit die Stadt lahmlegen.

Auch an Christi Himmelfahrt blockierten Klimaaktivisten an 13 Stellen Straßen und Stadtautobahn und brachten den Verkehr erneut zum Erliegen. Die „Letzte Generation“ wollte damit nach eigenen Angaben gezielt den Ausflugs- und Urlaubsverkehr beeinträchtigen.

An der Autobahnausfahrt Hohenzollerndamm klebten sich mehrere Personen mit einem starken Kleber an die Antriebswellen von zwei Mietwagen. Die Feuerwehr musste mit Spezialtechnik anrücken und die Autos von der Straße heben, um die Aktivisten von den Fahrzeugen zu lösen.

Immer häufiger blockieren die Aktivisten mit Mietwagen den Verkehr auf der Stadtautobahn. Ihre Körper nutzten sie dabei als eine Art „Wegfahrsperre“, indem sie ihre Hände etwa an die Autoreifen klebten.

Mehr Widerstand braucht auch mehr Geld. Die „Letzte Generation“ in ihrem Spendenaufruf.

Dem Bündnis geht indes das Geld aus, die bisherige Finanzierung wackelt offenbar: Es gibt keine neuen bezahlten Protestjobs mehr, bis September braucht die „Letzte Generation“ mehr als 800.000 Euro, um die Aktionen aufrechtzuerhalten. „Wir brauchen Geld“, erklärte die Gruppe. „Trotz tausender Kleinspenden jeden Monat leeren sich unsere Kassen“, teilte das Bündnis am Donnerstag mit. Der Widerstand wachse immer schneller und „mehr Widerstand braucht auch mehr Geld“.

Allein im April beliefen sich die Kosten auf 171.500 Euro, davon fast zwei Drittel für die Miete von Vortragsräumen und Unterkünften, der Rest für Material, Verpflegung und Fahrtkosten. „Um die aufgekommene Kraft der letzten Wochen zu nutzen und bis September Banner, Fahrtkosten und Miete, Vorträge und Trainings bezahlen zu können, brauchen wir grob überschlagen noch 840.000 Euro.“

Kriminelle Vereinigung? Die Berliner Staatsanwaltschaft sieht weiter keinen Anfangsverdacht für die Bildung einer kriminellen Vereinigung. Diese Einschätzung werde aber permanent neu bewertet. Für den Verdacht „muss das Ganze schon terrorismusähnlich, mit einer gewissen Erheblichkeit ausgestattet sein“. Bislang sei es nur ein „dauerhaftes Lästigwerden“. Die Staatsanwaltschaft Neuruppin ermittelt wegen Attacken auf die Raffinerie PCK Schwedt wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung. Das Landgericht Potsdam bestätigte das Vorgehen der Staatsanwaltschaft und lehnte eine Beschwerde gegen die Durchsuchungen im vergangenen Jahr ab.

Mehrere Mitglieder des Bündnisses erhalten aber auch eine Art Gehalt, bis vor kurzem waren bei einer Jobbörse auch noch teilweise bezahlte Stellen ausgeschrieben, etwa für IT-Experten oder Knast-Koordinatoren. Doch damit ist nun offenbar Schluss.

Die „Letzte Generation“ teilte bei Twitter einen „B.Z.“-Beitrag mit dem Titel: „Einstellungs-Stopp bei den Klima-Klebern“. Bezahlt wurden bislang etwa 40 Aktivisten mit bis zu 1300 Euro im Monat vom Verein „Wandelbündnis – Gesamtverband für den sozial-ökologischen Wandel“.

Dieser Verein bekommt das Geld von der US-Organisation „Climate Emergency Fund“. Zu den Köpfen hinter dem Fund gehört Aileen Getty, die Enkelin des Ölmagnaten J. Paul Getty, die in den Kampf gegen die Klimakrise investieren will.