Die Zahl der Straftaten in Brandenburg ist im ersten Halbjahr dieses Jahres nach Angaben der Polizei deutlich gestiegen. „Wir haben einen Anstieg im vierstelligen Bereich bei den Gesamtzahlen zu verzeichnen“, sagte Polizeipräsident Oliver Stepien am Donnerstag in Potsdam.

Mit knapp über 80.000 Fällen im ersten Halbjahr 2022 seien das fast zehn Prozent mehr als im ersten Halbjahr 2021, aber deutlich weniger als die 86.000 Fälle im vergleichbaren Zeitraum 2019.

Wesentliche Treiber dafür seien ein Anstieg von Tankbetrug, der Verbreitung von Kinderpornografie sowie Verstöße beim Aufenthaltsrecht. Dagegen ging die Zahl häuslicher Gewalt zurück.

Auf Brandenburgs Straßen sind im ersten Halbjahr dieses Jahres dafür weniger Menschen ums Leben gekommen als in den ersten sechs Monaten 2021.

Die Zahl der Unfalltoten sei weiter rückgängig, sagte Polizeipräsident Oliver Stepien am Donnerstag in Potsdam. Im ersten Halbjahr 2021 seien es 56 Tote gewesen. „Wir werden dieses Jahr mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit unter 50 landen.“

Allerdings steige die Zahl der Unfälle weiter leicht, sie liege aber etwa zehn Prozent unter der des ersten Halbjahres 2019 mit etwas mehr als 40.000 Fällen, sagte der Polizeipräsident. Die Zahl der Unfälle unter Einfluss von Alkohol und Drogen sei jeweils um mehr als zehn Prozent gestiegen.

Im vergangenen Jahr hatte die Polizei nach vorläufigen Zahlen 72.304 Verkehrsunfälle gezählt, im Jahr vorher waren es 71.893 Unfälle. Dabei waren im vergangenen Jahr 127 Menschen ums Leben gekommen, nach 140 Verkehrsunfalltoten im Jahr zuvor - das war ein Rückgang von über neun Prozent. (dpa)