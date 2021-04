Wie ist die Berliner Wirtschaft durch das Coronajahr 2020 gekommen? Mit einem großen "Kraftakt", wie es am Dienstag bei der landeseigenen Förderbank IBB bei deren Bilanzpräsentation hieß.

Mit insgesamt 15 Corona-Hilfsprogrammen bis Jahresende haben Bund und Land versucht, die Wirtschaft in Berlin zu unterstützen. Für diese Programme, unter anderem Hilfen für Kleinstunternehmen, aber auch für die Kultur sowie den Mittelstand, wurden 2,2 Milliarden Euro ausgezahlt.

Laut IBB fallen darunter rund 1000 Darlehen und 228.000 Zuschüsse. Die Bilanz der Förderbank zeige zudem, dass exakt 379.892 Arbeitsplätze mit den Corona-Hilfsprogrammen im Jahr 2020 gefördert werden konnten.

Inzwischen sind rund 360 Millionen Euro an Novemberhilfe und rund 263 Millionen Euro an Dezemberhilfe an die von der Krise stark betroffenen Unternehmen ausgezahlt worden. Bei der Überbrückungshilfe III sind laut IBB bislang Abschlagszahlungen in Höhe von rund 135 Millionen Euro an rund 6000 Antragstellende geflossen.

Bei der Neustarthilfe, die Soloselbständige mit erheblichen finanziellen Einbußen durch die Corona-Pandemie unterstützen soll, konnten von insgesamt 19.757 Antragstellenden bereits mehr als 94 Prozent ihre Auszahlung erhalten. Das entspreche einem Finanzvolumen von rund 107 Millionen Euro. Die Anträge für die Neustarthilfe konnten im Februar erstmals gestellt werden.

IBB-Chef zieht positive Bilanz

Für das gesamte Krisenjahr zog der Chef der IBB-Förderbank, Jürgen Allerkamp, eine positive Bilanz: Insgesamt hatte die IBB demnach 4,4 Milliarden Euro Finanzierungszusagen ausgezahlt – wovon die Hälfte in die Corona-Programme geflossen waren. "Die Finanzierungszusagen im Fördergeschäft sind 2020 im Vergleich zum Vorjahr lediglich um 2,8 Prozent gesunken", hieß es von Allenkamp.

Angesichts der heftigen Krise sei dies ein unerwartet geringer Rückgang gewesen. Aufgefächert nach Branchen entfielen insgesamt rund 1,7 Milliarden Euro auf das Geschäft in der Wirtschafts- (rund 330 Millionen Euro) und Immobilienförderung (rund 1,4 Milliarden Euro). Vor allem bei der Immobilienförderung und Stadtentwicklung habe man das zweithöchste Ergebnis der vergangenen zehn Jahre erreicht.

Mit exakt 1,446 Milliarden Euro seien die Finanzierungszusagen im Jahr 2020 im Vergleich zum Rekordjahr 2019 "nur in geringem Maße" um 1,2 Prozent gesunken, hieß es.

IBB gut ins Geschäftsjahr 2021 gestartet

Auch das Geschäftsjahr 2021 stehe bislang fest unter dem Einfluss der Corona-Pandemie. Die IBB sei gut in das Geschäftsjahr gestartet und konnte in der Immobilienförderung 156,2 Millionen Euro sowie in der Wirtschaftsförderung 44,5 Millionen Euro an Finanzierungszusagen verzeichnen.

Die aktuelle Konjunktureinschätzung sieht in Berlin ein Wachstum von gut drei Prozent vor, sofern sich keine Verschlechterung des Infektionsgeschehens und damit weitere Einschränkungen für die Berliner Wirtschaft ergeben. "Das erste Quartal war auch von umfangreichen Auszahlungen weiterer Coronahilfen geprägt", hieß es.