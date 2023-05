Bis zu 28 Grad in Berlin und Brandenburg Ab Sonntag wird es sommerwarm – und es kann gewittern

Die Menschen in Berlin und Brandenburg können sich weiterhin über Sonnenschein freuen. Der Freitag startet zunächst zwar vielerorts mit einigen Wolken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Gegen Nachmittag kommt demnach aber dann die Sonne wieder zum Vorschein. Lediglich im Süden Brandenburgs bleibt es bewölkt.

Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 17 und 20 Grad. In der Nacht zu Samstag ziehen die Wolken allmählich auch in den Osten von Brandenburg. Die Temperaturen liegen laut DWD zwischen 10 und 6 Grad.

Am Samstag schon bis zu 22 Grad

Am Samstagmorgen bleibt es in Berlin und im Westen von Brandenburg weiterhin heiter. Am Nachmittag lösen sich auch die Wolken im Süden und Osten von Brandenburg auf und die Sonne kommt zum Vorschein. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 18 und 22 Grad.

Am Sonntag wird es laut DWD wärmer. Die Temperaturen klettern auf bis zu 28 Grad. Am Abend kann es zu örtlichen Schauern und Gewittern kommen.

Auch nachts soll das Thermometer dann nicht mehr unter 10 Grad fallen. Am Montag soll es nach der Vorhersage des Wetterdienstes heiter und trocken bleiben, als Höchstwerte werden erneut zwischen 25 und 28 Grad erwartet. (Tsp, dpa)