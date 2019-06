Diesen Montag wird es heiß in der Region – so heiß, dass der Deutsche Wetterdienst (DWD) eine amtliche Hitzewarnung herausgegeben hat. Betroffen sind Berlin, Brandenburg sowie Teile von Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. In Berlin-Tegel und Potsdam erwartet der DWD am Montagabend einen Höchstwert von 35 Grad Celsius. Die Warnung gilt in Berlin und Brandenburg ab Montag um 11 Uhr bis Dienstag um 19 Uhr, ausgenommen sind laut DWD-Karte die Uckermark und die Prignitz.

Ab Montagnachmittag soll es außerdem im Nordwesten von Berlin und Brandenburg starke Gewitter mit Starkregen und Sturmböen geben, auch Unwetter sind nicht ausgeschlossen. Betroffen ist ab Montagnachmittag die Prignitz, am Abend und in der ersten Nachthälfte soll es auch vom Fläming bis ins Ruppiner Land einzelne starke Gewitter mit Starkregen geben, teilte der DWD mit. Am Dienstag soll es in Berlin bis zu 28 Grad warm werden. (Tsp)