Lange Schlangen und bis zu sechs Stunden Wartezeit: Am Corona-Testzentrum des Anbieters Centogene am Flughafen BER in Schönefeld ist es am gestrigen Freitag zu einer Panne gekommen. Wie die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg auf Twitter mitteilte, habe es technische Probleme gegeben, deshalb musste das Testzentrum vorübergehend schließen. Wer für den Test registriert war, konnte aber noch getestet werden.

Um welche technischen Probleme es sich am Freitag handelte, konnte ein Sprecher der FBB am Samstag auf Anfrage nicht genau benennen. Im Moment gebe es nicht nur am BER, sondern auch an vielen anderen Teststellen eine hohe Nachfrage. „Möglicherweise am Flughafen noch etwas mehr, weil man ihn auch aus dem Umland sehr gut erreichen kann.“

Weil derzeit viele über Weihnachten zu ihren Familien fahren oder die Tests einfach zur Sicherheit machen wollten, gebe es derzeit einen verstärken Bedarf. „Tatsächlich muss man sich auf lange Wartezeiten einstellen“, so der Sprecher. Auch am Samstagvormittag gab Centogene eine Wartezeit von 240 Minuten an.

Auch an anderen Teststellen der Stadt mussten die Menschen teilweise lange auf ihren Abstrich warten. Wie die B.Z. berichtet, war die Warteschlange vor dem Testzentrum im Technoclub Kitkat zwischenzeitlich bis zu 350 Meter lang.