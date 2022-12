Einbruch ins Grüne Gewölbe Bisher fanden sie nur Schrott – Berliner Polizeitaucher suchen nach Beute

Polizeitaucher haben am zweiten Weihnachtsfeiertag in Neukölln weiter nach Stücken aus dem spektakulären Juwelendiebstahl im Grünen Gewölbe in Dresden gesucht – in einem Abschnitt des Schifffahrtskanals, der sich nach Tagesspiegel-Informationen in der Nähe der Wohnorte zweier Angeklagter befindet.

Am Sonntag hatten 20 Polizeitaucher aus Sachsen und Berlin sowie der Bundespolizei am Kiehlufer circa 150 Meter des Kanals abgesucht, dabei soll unbestätigten Angaben zufolge allerlei Schrott gefunden worden sein. Details zum Einsatz nannte die Staatsanwaltschaft Dresden, die das Verfahren führt, nicht.

Die Täter könnten die Beute enstprechend verpackt in dem Kanal versteckt haben, womöglich gab einer der sechs Angeklagten in Absprache mit seinem Verteidiger und in Aussicht auf Strafrabatt den Hinweise auf die Örtlichkeit.

Erst einige Tage vor Weihnachten waren zahlreiche Teile aus der 2019 gestohlenen Juwelensammlung in Berlin aufgetaucht. Sächsische Beamte stellten 31 Stücke aus dem Diebstahl nach Absprache mit einer Anwaltskanzlei sicher, fuhren die einstigen Exponate unter schwerer Bewachung nach Dresden, wo sie kriminaltechnisch untersucht wurden.

Juwelen weisen Wasserschaden auf

Die Justiz in Dresden teilte dazu mit: Es habe Gespräche zwischen „Verteidigung und Staatsanwaltschaft unter Einbeziehung des Gerichts über eine mögliche Verfahrensverständigung“ sowie Rückgabe „vorhandener Beutestücke“ gegeben.

Die bis dahin versteckten, dann wieder aufgetauchten Kunstwerke aus dem Grünen Gewölbe wiesen drei Jahre nach der Tat offenbar Wasserschäden auf. Ob und wie umfangreich sich Angeklagte im Prozess tatsächlich mit dem Gericht auf einen Strafrabatt einigen, ist unklar. Der Prozess geht am 10. Januar weiter.

Sechs Männer, 22 bis 28 Jahre alt und aus dem deutsch-arabischen Remmo-Clan sind vor einer Jugendkammer des Landgerichts Dresden des schweren Bandendiebstahls, der Brandstiftung und der besonders schweren Brandstiftung angeklagt. Der im November 2019 aus dem Grünen Gewölbe im Residenzschloss gestohlene Staatsschatz Sachsens hatte einen Versicherungswert von 114 Millionen Euro.

Hunderte Remmos leben in Berlin. Nicht alle gehören unmittelbar zur selben Familie, und nicht alle fallen durch Straftaten auf. Doch circa 200 von ihnen seien aktenkundig, sagen Ermittler, und miteinander verwandt.

Einer der in Dresden angeklagten Remmos wurde zuvor für einen Bruch in eine Erlanger Firma verurteilt, die Spezialgeräte zum Aufspreizen für die Feuerwehr herstellt. Der Mann war 2017 auch in Berlins Bodemuseum dabei, als eine 100-Kilogramm-Goldmünze gestohlen wurde.

