Bleibt die Fanmeile geschlossen? Starke Unwetter zum Public Viewing in Berlin erwartet

In Berlin und Brandenburg werden diesen Freitag teilweise heftige Unwetter mit Starkregen und Orkanböen erwartet – das könnte auch Auswirkungen auf die Fußball-Fanmeile am Brandenburger Tor haben. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Potsdam mitteilte, kann am Freitag zunächst Sandstaub aus der Sahara den Himmel trüben.

Am Nachmittag ziehen bei maximal 24 und 29 Grad Schauer auf. Bei kräftigen Gewittern kann Starkregen mit bis zu 25 Liter je Quadratmeter und auch größerem Hagel niedergehen. Sturmböen können der Vorhersage zufolge Orkanstärke mit Windgeschwindigkeiten bis zu 130 Kilometer je Stunde erreichen. Auch kurzlebige Tornados werden lokal nicht ausgeschlossen.

Bei der Fußball-Europameisterschaft spielt am Freitag um 18 Uhr die polnische Nationalmannschaft gegen Österreich im Berliner Olympiastadion. Außerdem tritt um 15 Uhr in Düsseldorf die Slowakei gegen die Ukraine an.

Um 21 Uhr steht dann das wohl spannendste Spiel des Tages an. Die Mannschaft der Niederlande von Trainer Ronald Koeman spielt in Leipzig gegen Frankreich. Wie eine Sprecherin der Kulturprojekte GmbH am Freitag dem Tagesspiegel mitteilte, werde die Fanmeile mit dem Erkenntnisstand von Donnerstagabend öffnen. Dennoch werde es zum Mittag eine Besprechung geben, um die Lage erneut zu bewerten. Bereits am Dienstag blieben die Fanzones wegen einer amtlichen Unwetterwarnung geschlossen.

Diesen Freitag findet in Berlin zudem die Fête de la Musique statt, bei der viele Konzerte im Freien geplant sind.

In der Nacht zum Samstag klingen die Schauer laut DWD ab. Der Tag beginnt stark bewölkt und es kann örtlich etwas regnen, im Südosten Brandenburgs teils schauerartig und gewittrig verstärkt. Bei bis zu 24 Grad heitert der Himmel am Nachmittag auf und es weht nur noch ein schwacher bis mäßiger Wind. Der Sonntag wird bei bis zu 25 Grad heiter bis wolkig und trocken. (mit dpa)