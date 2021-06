In Berlin-Steglitz ist eine 250 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe gefunden worden. Die Polizei begann am Montagnachmittag damit, das Gebiet rund um den Fundort am Oehlertring zu räumen.

Wenige Minuten vor 19 Uhr teilte die Polizei mit, die Evakuierung stehe kurz vor dem Abschluss. Nachdem ein Hubschrauber den Sperrkreis noch einmal überflogen hatte, begannen Spezialisten des Landeskriminalamtes kurz vor 19.30 Uhr mit der Entschärfung, wie eine Polizeisprecherin dem Tagesspiegel sagte. Die Evakuierung sei "erfreulich schnell" verlaufen. Etwa 3000 Menschen mussten den Sperrkreis von rund 300 Metern verlassen.

Laut Polizei war der Blindgänger bei Bauarbeiten am Montagvormittag entdeckt worden. Nach Angaben der Sprecherin handelte es sich um eine deutsche Fliegerbombe mit russischem Zünder.

Rund 150 Polizistinnen und Polizisten waren für die Evakuierung im Einsatz, wie ein Polizeisprecher erklärte. Mit Lautsprecherdurchsagen informierten sie die Anwohner. Andere Beamte sicherten den Sperrkreis ab, damit keine Fahrzeuge mehr in die Gefahrenzone hineinfuhren.

Rettungsdienste halfen bedürftigen Menschen bei der Evakuierung. Von der örtlichen Bereitschaft des Roten Kreuzes hieß es via Twitter, man werde eine Notunterkunft einrichten. Diese befindet sich in der Turnhalle des Oberstufenzentrums Wilhelm-Ostwald-Schule (OSZ) im Immenweg 6-10.

Fernverkehr der Bahn gestört, S-Bahn unterbrochen

Nach Angaben der Deutschen Bahn ist durch die Bombenentschärfung auch der Fernverkehr gestört, weil der Fundort in der Nähe der Gleise liegt, die zum Bahnhof Südkreuz führen. Es komme zu Verspätungen und Haltausfällen im Raum Berlin, teilte das Unternehmen mit.

Die S-Bahn teilte mit, ab etwa 18.30 Uhr werde der Verkehr der S-Bahn-Linien 25 und 26 zwischen Südkreuz und Lichterfelde Ost eingestellt. Die Busse des Schienenersatzverkehrs der Linie 2 sollten ab diesem Zeitpunkt nicht mehr an den Bahnhöfen Priesterweg, Südende und Attilastraße halten. Die S-Bahn empfahl, auf die U-Bahn-Linie 6 ab Alt-Mariendorf und die Ringbahn ab Tempelhof auszuweichen.

Die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) informierte zudem, der Munsterdamm sei in beiden Richtungen zwischen Prellerweg und Steglitzer Damm gesperrt. Das führte am späten Nachmittag zu einem Stau auf den Ausweichstrecken.

Auch Gäste des Sommerbades am Insulaner am Munsterdamm waren betroffen. Ein Sprecher der Berliner Bäderbetriebe sagte, für das Zeitfenster zum Schwimmen ab 16.15 Uhr sei niemand hereingelassen worden. Der Zeitraum sei ausgebucht gewesen. Die Buchungen würden nun nach und nach storniert, so der Sprecher. (Tsp, dpa)