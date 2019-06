Dies teilte die S-Bahn am Freitag gegen 9 Uhr über Twitter mit. Die Züge der Linie S25 fahren pendelten am Morgen zwischen Teltow Stadt und Gesundbrunnen sowie zwischen Schönholz und Hennigsdorf. Auf dem Stück zwischen Gesundbrunnen und Schönholz mussten Fahrgäste in die Linien S1 und S26 umsteigen. Seit etwa 9 Uhr fahren die Züge wieder durch.

Am Donnerstagnachmittag war ein starkes Gewitter über Berlin hinweggezogen.