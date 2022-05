Rund 20 angemeldete Demos, 5500 Polizisten im Einsatz: Am 1. Mai wollen in Berlin Tausende Menschen auf die Straße gehen. In Mitte organisierte der Deutsche Gewerkschaftsbund seine zentrale Kundgebung am Brandenburger Tor. Der "My Gruni"-Fahrradkorso versammelte sich am Roten Rathaus und soll anschließend weiter nach Grunewald und über die Stadtautobahn nach Neukölln führen. Die besondere Aufmerksamkeit der Polizei gilt vor allem der Demonstration linker und linksradikaler Gruppen mit dem Titel „Revolutionärer Erster Mai“ am Abend in Neukölln. Erwartet werden dazu 5000 bis 20.000 Teilnehmer. Alle Entwicklungen begleiten wir in diesem Newsblog.

