Das Demo-Wochenende beginnt am Samstag um 14.30 Uhr mit einer antikapitalistischen Demonstration in Wedding. Ab 14.30 Uhr wollen rund 2000 Menschen vom Elise-und-Otto-Hampel-Platz bis zur Brunnenstraße ziehen, das Motto: „Von der Krise zur Enteignung – Die Reichen sollen zahlen!“ In den vergangenen Jahren waren die Demos in Wedding stets friedlich geblieben.



Um 16 Uhr startet eine Kundgebung gegen die geplante Polizeiwache am Kottbusser Tor: Unter dem Titel „Kein Freund kein Helfer – Against Racial Profiling and Police Violence – am Kotti und überall“ sollen Redebeiträge und Livemusik in der Adalbertstraße/Ecke Oranienstraße stattfinden. Die Polizei schätzte das Kottbusser Tor im Vorfeld als neuralgischen Punkt ein, da die geplante Wache Aggressionen in der linken und linksradikalen Szene schüre.

Um 20 Uhr startet am Mauerpark die Walpurgisnacht-Demo „Take back the night“, an der nur Frauen, inter, trans und nicht-binäre Menschen teilnehmen dürfen. Ziel ist laut Aufruf der Kampf gegen das Patriarchat und die Rückeroberung der Nacht für Frauen und andere von überwiegend männlicher Gewalt betroffene Menschen. Im vergangenen Jahr nahmen rund 2000 Menschen an der Demonstration teil, es kam zu kleineren Auseinandersetzungen. Die Demonstration läuft durch den Prenzlauer Berg und Mitte zum Haus der Statistik am Alexanderplatz.