Sofern nicht wieder einer ins Stromkabel bohrt, steht Köpenick an diesem Sonnabend voll im Rampenlicht. Und still. 22 000 Menschen im Stadion bedeuten, dass 220 000 Einheimische ringsum bei hoffentlich aufgefüllten Vorräten ausharren müssen. Wer mit dem Auto los will, kommt erfahrungsgemäß kaum weiter als zur Parkplatzausfahrt.

Tagesspiegel | Stefan Jacobs