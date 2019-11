Eindrücke aus dem Stadion

Auch Kollege Ralf Politz ist im Stadion An der Alten Försterei und lässt übermitteln:

"Im Stadion ist alles wie immer. Ruhig und noch viel Platz. Laut Waldseite ist eine Choreo für das ganze Stadion geplant. Ob ein Wasserwerfer in Sichtweite zur Deeskalation beiträgt, sei mal dahingestellt. Die Union-Ultras wurden gerade von der Polizei zum Stadion gebracht und ziehen nun in ihren Block. Alle in Schwarz, das entspricht nicht dem Motto "Berlin sieht Rot" - und zeugt hoffentlich nicht von anderen Plänen."