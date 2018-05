2000 bis 3000 Teilnehmer ziehen bei der antikapitalistischen Demo durch den Wedding. Berlin tanzt heiter und entspannt in den Mai, besonders im Mauerpark. "Die Veranstaltungen sind alle ruhig", meldet die Polizei um Mitternacht. Hoffen wir, dass es am Dienstag so bleibt. Damit beenden wir unsere Liveberichterstattung von der Walpurgisnacht. Lauter schöne Eindrücke haben wir in unserer Bildergalerie zusammengetragen . Vom Tag der Arbeit, MyFest und den vielen weiteren Veranstaltungen am 1. Mai berichten wir dann in einem gesonderten Liveblog. Gute Nacht!