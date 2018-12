Die vier mutmaßlichen Täter hinter dem spektakulären Goldmünzendiebstahl aus dem Berliner Bode-Museum kommen am 10. Januar vor Gericht. Für die Hauptverhandlung vor der 9. Großen Strafkammer seien zunächst zwölf Verhandlungstermine vorgesehen, teilte das Landgericht Berlin am Dienstag mit. Die Angeklagten müssen sich wegen des Vorwurfs des Diebstahls in einem besonders schweren Fall verantworten.

Wissam R., Ahmed R. und Wayci R. sollen Ende März 2017 über ein Fenster in das Museum eingestiegen sein und die Goldmünze "Big Maple Leaf" mit einem Verkaufswert von 3,75 Millionen Euro entwendet haben. Die rund hundert Kilogramm schwere Münze wurde wohl später in Einzelteilen veräußert. Der mitangeklagte Museumswachmann Denis W. hatte laut Anklage den Dieben Hinweise zum Gebäude gegeben. (AFP)