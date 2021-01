Zu Silvester müssen die Fachkräfte des Berliner Unfallkrankenhaus jedes Jahr verletzte Menschen operieren, die unsachgemäß mit Böllern und Feuerwerkskörpern hantiert haben.

Am Morgen zählten die Mitarbeitenden zehn Menschen, die schwere Verletzungen durch Böller davon getragen haben. Sie mussten von Handchirurgen operiert werden.

Zwei der zehn Sprengkörperverletzungen, die im Unfallkrankenhaus in der Silvesternacht operiert werden mussten, waren schwerste Verletzungen. Das bedeutet, dass bei zwei Patienten Teilamputationen an den Händen durchgeführt werden mussten. Bei den anderen Verletzungen handelte es sich um Weichteilverletzungen, Knochenbrüche und Verbrennungen, wie die Sprecherin des Unfallkrankenhauses, Angela Kijewski, dem Tagesspiegel sagte.

Die Zahl der schweren Böller-Unfälle sei im Vergleich zu den Vorjahren zwar gesunken, wie Kijewski sagte. Dennoch sei die Schwere der Verletzungen vergleichbar mit den Vorjahren.

"Was Einlieferungen in Zusammenhang mit Silvester betrifft, war es dieses Jahr ruhiger. Trotzdem hatten wir viel zu tun", sagte Kijewski.

Nach Einschätzung der Polizei hat sich die überwiegende Mehrheit der Berlinerinnen und Berliner in der Silvesternacht an die Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie gehalten. Das gelte etwa für die 56 Böllerverbotszonen, sagte ein Polizeisprecher am Freitag auf dpa-Anfrage.

Allerdings habe es auch Angriffe auf Polizisten gegeben - nach ersten Erkenntnissen sei dabei kein Beamter schwer verletzt worden. An mehreren Stellen in der Stadt seien Autos in Flammen aufgegangen. Insgesamt sei die Silvesternacht, in der auch ein Alkoholverbot auf Straßen und Plätzen galt, ruhiger verlaufen als frühere Jahreswechsel.

Mann stirbt bei Pyrotechnik-Unfall in Brandenburg

Ein 24-jähriger Mann ist in Rietz-Neuendorf (Landkreis Oder-Spree) bei einem Unfall mit Pyrotechnik an Neujahr gestorben. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde im Ortsteil Alt Golm um kurz nach Mitternacht selbst gebaute Pyrotechnik gezündet, wie ein Sprecher des Lagedienstes am frühen Freitagmorgen mitteilte.

Es habe sich um nicht käuflich zu erwerbende Feuerwerkskörper gehandelt. Details zum genauen Unfallablauf waren zunächst unklar.

Das Opfer soll sich mit einer Gruppe auf einem unbebauten Privatgrundstück aufgehalten haben. Weitere Verletzte habe es nicht gegeben, sagte der Sprecher. Ein Entschärfer-Team der Polizei habe zudem nicht gezündete „Laborate“ sichergestellt. (mit dpa)