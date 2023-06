Böllerwürfe auf Polizisten an Silvester Berliner Polizei sucht mit Fotos nach Tatverdächtigen

Die Randale in der Silvesternacht beschäftigen die Berliner Polizei auch gut ein halbes Jahr später noch. Mit der Veröffentlichung von Bildern aus einer Videosequenz suchen die Ermittler seit Dienstag zwei Tatverdächtige.

Die beiden Männer sollen in der Nacht vom 31. Dezember auf den 1. Januar in Kreuzberg gezielt Feuerwerkskörper auf Polizeieinsatzkräfte geworfen haben, heißt es. Die Vorfälle sollen sich im Bereich der Kreuzung von Kottbusser Damm und Sanderstraße abgespielt haben.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zur Identität oder zum Aufenthaltsort der Abgebildeten machen können, sich zu melden. Die Ermittler bitten darüber hinaus auch um andere sachdienliche Hinweise. Wer die Männer vor, während oder nach der Tat gesehen hat, ist ebenfalls aufgerufen, sich zu melden. Die Bilder sind auf der Internetseite der Berliner Polizei zu finden.

Kontakt für Zeugen Hinweise nimmt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) an der Friesenstraße 16 in Kreuzberg unter den Rufnummern 030-4664573310, 030-4664573311 sowie 030-4664571100 oder per E-Mail an dir5k33@polizei.berlin.de entgegen. Zeuginnen und Zeugen können sich auch an jede andere Polizeidienststelle wenden oder die Internetwache nutzen.

Am Dienstag hatte sich erstmals ein Randalierer aus der Silvesternacht öffentlich vor einem Berliner Gericht verantworten müssen. Der 23-Jährige wurde zu einer achtmonatigen Bewährungsstrafe verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann in Gesundbrunnen absichtlich einen Böller auf einen Polizisten geworfen hatte. (Tsp)