In Oranienburg wird am Donnerstag eine 500 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe entschärft. Am Mittwoch hat die Stadt den Sperrkreis schon erweitert – von 70 auf 100 Meter um den Fundort. Die Bombe wurde im Uferbereich des Treidelweges freigelegt. Es ist die 209, der in der Region seit Oktober 1991 entschärft wird.

Im Sperrbereich von 1000 Metern um die Bombe sind rund 5200 Menschen gemeldet. Kitas, Schulen und ein Seniorenheim sind betroffen.

Bombenentschärfung in Oranienburg – hier ein Überblick, was wann wie fährt – oder nicht