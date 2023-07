Bombenentschärfung in Berlin-Marzahn 40 Prozent des Sperrkreises geräumt – S-Bahn-Verkehr eingestellt

Nach dem Fund einer 500 Kilogramm schweren Weltkriegsbombe in Berlin-Marzahn laufen an diesem Donnerstag Vormittag die Evakuierungsmaßnahmen in einem 500-Meter-Sperrkreis. Rund 330 Kräfte der Berliner Polizei und 26 Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr seien dazu im Einsatz, sagte ein Sprecher auf Nachfrage. Gegen 12 Uhr waren laut Polizei 40 Prozent der Fläche geräumt, auch der S-Bahn-Verkehr eingestellt.

Der genaue Zeitpunkt der Bergung der Bombe könne nicht bekannt gegeben werden. „Die Sprengmeister dürfen unter keinen zeitlichen Druck gestellt werden. Ihr Job heute ist lebensgefährlich“, sagt Philipp Cachée, Einsatzleiter und Katastrophenschutzbeauftragter. „Das Heikle ist die Bergung der Bombe.“

Bombe ist unberechenbar

Das Becken, in das die 500kg schwere Bombe gehoben werden muss, sei bereits vorbereitet. Sobald sich die Bombe im Becken befinden würde, sei der gefährlichste Teil vorbei. Ein Polizeisprecher sagt: „Das Problem bei dieser Bombe ist: Sie ist unberechenbar.“ Denn laut Sprengmeister sei der Zünder der Bombe bereits „wie ausgelöst“. Auf die Bergung würden weitere zwei bis drei Stunden mit einer Hochdruckwasserschneidanlage folgen, in denen der Zünder entfernt würde.

Von der geplanten Evakuierung sind etwa 15.300 Anwohner betroffen sowie drei Schulen und drei Kindertagesstätten, diverse Einkaufsmöglichkeiten und 27 Wohnblöcke. Rund zehn Prozent der Fläche seien bisher evakuiert. Bereits seit 6 Uhr morgens waren die Anwohner:innen aufgefordert, das Sperrgebiet zu verlassen, das hatte die Polizei am Donnerstagmorgen auf Twitter mitgeteilt. Mit Lautsprecherdurchsagen und dem Klingeln an Wohnungstüren wurden Anwohnerinnen und Anwohner auf die Entschärfung hingewiesen, gegen 10 Uhr waren außerdem noch viele Krankentransporte im Gange.

Die meisten kleineren Straßen sind gesperrt, ebenso die Märkische Allee. Auch der Bahnverkehr soll „in der Stunde vor der Sprengung“ eingeschränkt werden. „Wir peilen da keine konkrete Uhrzeit an, sondern müssen gucken, wie wir durchkommen“, sagt Polizeihauptkommissar Maurice Kirsch. Die Polizei geht davon aus, dass sie gegen 12 Uhr mit der Entschärfung der Bombe beginnen kann.

Für die betroffenen Anwohner stellt die Polizei Berlin diverse Notunterkünfte zur Verfügung, die auf 800 Personen ausgelegt sind. Rund 50 Personen haben sich laut Polizeiangaben bereits in diesen eingefunden. „Wie sie sehen - von einer Überlastung sind wir weit entfernt. Dabei könnten wir sogar noch aufstocken,“ sagt Kirsch. Doch die Marzahner scheinen das gute Wetter nicht in den Schulen verbringen zu wollen: Rund um den Bahnhof Ahrensfelde finden sich einige Menschen mit Strandtaschen und Einkaufstrolli, die auf dem Weg zu nahegelegenen Seen sind.

Die Notunterkünfte sind: das Tagore Gymnasium in der Sella-Hasse-Straße 25, die Grundschule am Bürgerpark in der Jan-Petersen-Straße 18B, das Victor-Klemperer-Kolleg in der Martha-Arendsee-Straße 15, die Rudolf-Virchow-Oberschule am Glambecker Ring 90. Die Notunterkunft in der Kerschensteiner Schule in der Golliner Str. 2 erlaubt als einzige auch Haustiere. Zu den Unterkünften hat die BVG einen Shuttleservice mit Bussen eingerichtet.

Der Sperrkreis rund um den Fundort der Weltkriegsbombe. © Polizei Berlin

Der Evakuierungsbereich wurde in einen Ost- und Westbereich unterteilt, in der Nähe der Weltkriegsbombe soll zuerst evakuiert werden. Der südliche Teil des Sperrkreises beginnt an der Märkischen Allee, erstreckt sich über den Hellersdorfer Weg sowie den Lattichweg im Westen und führt entlang der Ahrensfelder Chaussee an die Berliner Stadtgrenze im Norden. Schlussendlich führt das Gebiet über die Flämingstraße sowie Trusetaler Straße und schließt sich wieder im Süden an der Märkischen Allee.

Das Bezirksamt hat ein Bürgertelefon eingerichtet. Es ist ab sofort von 6 bis 23 Uhr unter folgenden Nummern erreichbar: 0170/ 5633962 0170/ 5644457 0170/ 5638991

Menschen, die mobilitätseingeschränkt seien und Unterstützung benötigten, sollten sich bei dem Bürgertelefon melden, so die Polizei auf Twitter. Außerdem sollen Personen, die auf Medikamente angewiesen sind, diese in ausreichender Anzahl – auch für eine mögliche Übernachtung – mitnehmen, so das Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf auf seiner Webseite. Haustiere sollten zudem vorab mit ausreichend Nahrung versorgt werden.

Bereits 300 Anrufe beim Bürgertelefon

„Bisher läuft alles nach Plan“, sagt Bezirksbürgermeisterin Nadja Zivkovic (CDU). Das für die Evakuierung eingerichtete Bürgertelefon würde gut angenommen werden. Fast 300 Anrufe seien von Anwohnenden eingegangen, die sich über die Informationen zur Räumung und Bahnverkehr erfragen wollten. Der Transport für erkrankte und bewegungseingeschränkte Personen wurde mittlerweile etwa 100 Mal angefragt, so ein Polizeisprecher. Die Hälfte der Personen konnte bereits abgeholt werden.

Insgesamt wurde die Anzahl der Personen, die auf den Transport-Service angewiesen sein könnten, auf etwa 200 Personen geschätzt. Diese Zahl ergebe sich aus der Erfahrung, dass etwa 10% der über 65-Jährigen Hilfe benötigten, so Einsatzleiter Cachée. Laut Bezirksbürgermeisterin Zivkovic seien etwa 2200 der 15300 Betroffenen in dieser Altersklasse. Das überrasche nicht, da der Bezirk „einer der ältesten in Berlin“ sei, so Zivkovic. „Damit haben wir gerechnet und sind darauf vorbereitet. Wir arbeiten eng mit dem Deutschen Roten Kreuz zusammen.“, sagte Marzahns Bezirksbürgermeisterin weiter.

Im Evakuierungsgebiet liegen auch eine Geflüchtetenunterkunft und eine ASOG-Einrichtung für obdachlose Menschen. „Wir haben Übersetzer organisiert und achten darauf, dass die Situation sprachsensibel kommuniziert wird, damit es bei Geflüchteten mit Kriegserfahrung zu keiner Retraumatisierung kommt.“ sagt Zivkovic. Vor Ort sei Personal vom Integrationsbüro, um einen reibungslosen Ablauf sicherzustellen. Für die Geflüchteten gibt es eine eigene Notunterkunft.

Das Wohnheim für Wohnungslose im Hellersdorfer Weg ist mittlerweile vollständig geräumt. Laut eines Mitarbeiters des Bezirksamts (Amt für Soziales, Bereich Soziale Wohnhilfe) habe die BVG vier Busse für den Transport in die Notunterkünfte bereitgestellt. Etwa 150 Personen, darunter Menschen mit Rollstuhl, hätten dieses Angebot genutzt.

Vier Pflegeeinrichtungen müssen evakuiert werden

Auch eine Einrichtung für betreutes Wohnen sowie eine inklusive Gemeinschaftsunterkunft für knapp 480 Menschen müssen evakuiert werden. Vier Pflegeeinrichtungen, darunter eine Demenz-Wohngemeinschaft, seien bereits gestern informiert worden. „Sie sind auf solche Situationen vorbereitet, dort sollte es keine Probleme geben“, sagt Zivkovic.

Sperrungen von Straßen, Unterbrechungen des ÖPNV

Wie der Bezirk Marzahn-Hellersdorf mitteilte, sollen abhängig von den Evakuierungsmaßnahmen folgende Straßen von einer Sperrung betroffen sein:

Ahrensfelder Chaussee 84-162

Bernburger Straße 1-21

Dessauer Straße 27-43

Farmergasse 1-10

Flämingstraße 1-123

Geraer Ring 1-102

Greizer Straße 1-21

Havemannstraße 2-12

Hellersdorfer Weg 33, 33B, 35, 39

Köthener Straße 1-36

Lattichweg 1-24

Märkische Allee 292-376

Merseburger Straße 1-28

Niemegker Straße 1-7

Pflanzergasse 1-9

Radieschenpfad 1-7

Schwarzwurzelstraße 7-92

Spinatweg 1-10

Trusetaler Straße 70-94

Wittenberger Straße 1-22

Wolfener Straße 36, 43

Wuhletalstraße 1-34

Die S-Bahnlinie 7 zwischen den Stationen Marzahn und Ahrensfelde ist seit 12 Uhr unterbrochen, dies teilte die S-Bahn Berlin auf Twitter mit. Die Endhaltestelle der S-Bahn ist nun der Bahnhof Mahlsdorf. Auch die Linie RB25 kann nicht betrieben werden. Außerdem sollen laut Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) die BVG-Buslinien X54, X69, 154, 197 und 390 am Donnerstag im betroffenen Gebiet nicht fahren. Angezeigte Fahrten könnten auch ausfallen, so die VIZ weiter.

Bus X54 ist in beiden Richtungen zwischen S Hohenschönhausen und S Raoul-Wallenberg-Straße unterbrochen.

ist in beiden Richtungen zwischen S Hohenschönhausen und S Raoul-Wallenberg-Straße unterbrochen. Bus X69 ist in beiden Richtungen zwischen Landsberger Allee/Blumberger Damm und Köthener Straße unterbrochen.

ist in beiden Richtungen zwischen Landsberger Allee/Blumberger Damm und Köthener Straße unterbrochen. Bus 154 ist in beiden Richtungen zwischen S Hohenschönhausen und S Raoul-Wallenberg-Straße unterbrochen.

ist in beiden Richtungen zwischen S Hohenschönhausen und S Raoul-Wallenberg-Straße unterbrochen. Bus 197 ist in Richtung S Mahlsdorf zwischen Prerower Platz und Landserger Allee/Blumberger Damm und in Richtung Prerower Platz zwischen S Mehrower Allee und Falkenberg unterbrochen.

ist in Richtung S Mahlsdorf zwischen Prerower Platz und Landserger Allee/Blumberger Damm und in Richtung Prerower Platz zwischen S Mehrower Allee und Falkenberg unterbrochen. Bus 390 ist in beiden Richtungen zwischen Ahrensfelde, Kirche und S Ahrensfeld unterbrochen.

Entdeckt wurde die Bombe bereits am Dienstag bei der geplanten Sondierung nach Munitionsbelastung auf einem Sportplatz am Geraer Ring 30. (mit dpa)