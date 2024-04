In Schmargendorf im Berliner Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf ist am Dienstagabend erneut bei Bauarbeiten eine Weltkriegsbombe gefunden worden. Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, soll der Blindgänger am Donnerstag entschärft werden.

Dabei handelt es sich nach Polizeiangaben um eine 100 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe russischer Bauart. Wie bei einer Entschärfung einer anderen Weltkriegsbombe in der Mecklenburgischen Straße vor einigen Wochen soll der Sperrkreis auch dieses Mal etwa 500 Meter groß sein.

Ab 9.30 Uhr wird er rund um den Fundort an der Mecklenburgischen Straße eingerichtet. Etwa 6700 Menschen sind laut Polizei von der Evakuierung betroffen, im Sperrkreis liegen vier Kitas und insgesamt 34 Wohnblöcke.

Auch der Verkehr auf der Stadtautobahn A100 wird am Donnerstag von der Entschärfung betroffen sein. Auf- und Abfahrten an den Anschlussstellen Detmolder Straße und Schmargendorf werden ab 9.30 Uhr gesperrt, der Verkehr auf der Autobahn jedoch erst einmal weiterlaufen, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Der Sperrkreis rund um den Fundort in der Mecklenburgischen Straße gilt ab Donnerstagmorgen, 9.30 Uhr. © Polizei Berlin

Kurz vor der Entschärfung werde der betroffene Bereich der A100 dann komplett gesperrt und der Verkehr umgeleitet. Wie lange die Vollsperrung andauern wird, hängt von dem Verlauf der Entschärfung ab, so der Sprecher.

Diese Notunterkünfte stehen zur Verfügung Ab 8 Uhr am Donnerstagmorgen stehen folgenden Notunterkünfte für von der Evakuierung Betroffene zur Verfügung: Horst-Käsler-Sporthalle in der Fritz-Wildung-Staße 9, 14199 Berlin

Werner-Ruhemann-Sporthalle (barrierefrei) in der Forckenbeckstraße 37, 14199 Berlin Darüber hinaus hat das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf eine Notfallhotline unter der Rufnummer (030) 9029-13778 eingerichtet. Sie ist am Mittwoch, 3. April 2024, von 14 bis 20 Uhr und Donnerstag, 4. April 2024, von 7 Uhr bis Ende der Maßnahme erreichbar.

Wie die Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf am Mittwoch mitteilte, werde das Deutsche Rote Kreuz bei dringendem Bedarf beim Transport in die Notunterkünfte helfen. Betroffene sind angehalten, ihre Nachbarn und insbesondere ältere Menschen zu informieren.

Das Bezirksamt rechne damit, dass die Sperrmaßnahmen für mehrere Stunden bestehen bleiben müssen. Es wird darum gebeten, ausreichend Nahrung, Trinken, Medikamente, und auch etwas zur Beschäftigung – insbesondere für Kinder – mitzunehmen.

Diese Straßen sind vom Sperrkreis betroffen Außer der Stadtautobahn A100 auf der angegebenen Strecke sind folgende Straßen ganz oder teilweise von Evakuierungsmaßnahmen ab 09.30 Uhr am Donnerstag betroffen: Mecklenburgische Straße

Rudolstädter Straße

Ermslebener Weg

Kahlstraße

Barstraße

Brabanter Straße

Aachener Straße

Heidelberger Platz

Hanauer Straße

Triberger Straße

Siegburger Straße

Hohensteiner Straße

Aßmannshauser Straße

Nauheimer Straße

Homburger Straße

Johannisberger Straße

Binger Straße

Schlangenbader Straße

Rudolf-Mosse-Straße

Forckenbeckstraße

Falkensteiner Straße Kleingartenkolonie Rheingau Rosenweg

Alt-Rheingau

Akazienweg

Bereits im Februar Bombenfund vor Ort

Bereits vor wenigen Wochen wurde eine Weltkriegsbombe in der Mecklenburgischen Straße bei Bauarbeiten gefunden. Etwa 7500 Menschen mussten am 20. Februar ihre Wohnungen verlassen.

Um die 250 Kilogramm schwere Bombe zu entschärfen, hatte die Polizei einen Sperrkreis ebenfalls im Radius von 500 Metern um den Fundort eingerichtet. Neben etwa 30 Wohnblocks waren damals auch mehrere Geschäfte und drei Kindertagesstätten von der Sperrung betroffen.

Die Evakuierung dauerte mehrere Stunden, das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf stellte ebenfalls Notunterkünfte zur Verfügung. Mit einer Hochdruckwasserschneidanlage wurde die Bombe schließlich entschärft. Mehr als 300 Polizisten waren im Einsatz.

Der Kampfmittelräumdienst war bereits am Dienstag vor Ort in der Mecklenburgischen Straße. Diese war am Abend zwischen Binger Straße und der Zufahrt zur Stadtautobahn A100 in Fahrtrichtung Nord in beiden Richtungen gesperrt, teilte die Verkehrsinformationszentrale auf X, vormals Twitter, mit. Die Buslinie 249 wurde in beiden Richtungen zwischen U-Bhf. Blissestraße/Uhlandstraße und Zoppoter Straße umgeleitet. (mit dpa)

Anm. d. Red.: In einer früheren Version dieses Artikels hieß es, die Bombe werde vor Ort gesprengt. Das ist nicht der Fall. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.