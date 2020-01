In der Nähe des Roten Rathauses in Berlin-Mitte ist eine 250-Kilo-Weltkriegsbombe entdeckt worden. Experten des Kampfmittelräumdienstes untersuchten den Blindgänger und entschieden, ihn noch am Dienstag zu entschärfen, wie ein Polizeisprecher sagte. Experten vor Ort rechneten damit, dass sich die Entschärfung bis in den Abend hinzieht. Bei planmäßigem Ablauf solle diese nur 30 Minuten lang dauern.

Der genaue Zeitpunkt steht noch nicht fest, da die Evakuierung von etwa 1.900 Anwohnern im inneren Sperrkreis noch ausstehe. Derzeit, so eine Sprecherin der Polizei, befänden sich noch viele Menschen auf dem Alexanderplatz. Das Bezirksamt Mitte lädt betroffene Anwohner, die nicht bei Verwandten oder Bekannten unterkommen können, ein ins Rathaus Mitte in der Karl-Marx-Allee 31 zu kommen.

Laut Polizei habe der innere Sperrkreis einen Radius von 300 Metern um den Fundort. Im äußeren Sperrkreis mit einem Radius von 500 Metern sind Anwohner dazu angehalten, die Wohnungen nicht zu verlassen und Fenster geschlossen zu halten. In der Sperrzone befinden sich unter anderem das Rote Rathaus, der Fernsehturm und Teile des historischen Nikolaiviertels. Auch die Senatsverwaltung für Inneres und Sport sowie Hotels und einige Wohnhäuser sind betroffen.

Die Karl-Liebknecht-Straße wurde mittlerweile für den Autoverkehr gesperrt. Die Verkehrsinformationszentrale meldet lange Staus in der Innenstadt im Bereich Leipziger Straße, Unter den Linden und Brückenstraße. Auch die öffentlichen Verkehrsmittel sind nur eingeschränkt nutzbar: Der S-Bahnen der Linie 3, 5, 7 und 9 halten aktuell nicht mehr am Alexanderplatz, die U2 fährt ohne Halt durch den U-Bahnhof Klosterstraße.

Die Tramlinien M4, M5 und M6 halten ebenfalls nicht mehr im Bereich Alexanderplatz. Außerdem wird die Buslinie 200 in beide Richtungen zwischen Spandauer Straße/Marienkirche und Leipziger Straße/Wilhelmstraße, die Linie 300 zwischen den Halten Alexanderstraße und Lustgarten umgeleitet. Sogar die Spree wird während der Entschärfung zwischen Jannowitz- und Rathausbrücke gesperrt, der Schiffsverkehr wird unterbrochen.

Am Nachmittag wurden nach Angaben einer dpa-Reportin bereits keine Besucher mehr auf den Fernsehturm gelassen. „Der Berliner Fernsehturm ist heute bis auf Weiteres geschlossen, da laut Angaben der Polizei Berlin im Stadtteil Mitte eine Weltkriegsbombe gefunden wurde“, hieß es auf der Facebookseite des Turms.

Gefunden wurde die Bombe nach Polizeiangaben gegen 11.30 Uhr auf einer Baustelle an der Grunerstraße/Jüdenstraße. Nach ersten Erkenntnissen sei es eine deutsche Fliegerbombe, die von einem der damaligen Kriegsgegner erbeutet und wiederverwendet wurde, sagte der Polizeisprecher.

Erst am Mittag wurde binnen 25 Minuten eine Weltkriegsbombe in Köln entschärft, für die Mitarbeiter des Fernsehsenders RTL ihr Sendezentrum vorübergehend räumen mussten. Um den Sendeablauf so wenig wie möglich zu beeinträchtigen, sei noch eine Notbesetzung von RTL und ntv im Gebäude im Einsatz gewesen. 10.000 weitere Beschäftigte, die ebenfalls in der Umgebung arbeiten, mussten ihre Büros vorübergehend verlassen.

Im Sommer 2019 war nahe dem Alexanderplatz in Mitte eine 100 Kilo schwere Fliegerbombe unschädlich gemacht worden. Sie war bei Bauarbeiten auf einem Grundstück neben dem Kaufhaus Alexa aufgetaucht. Der Fernsehturm lag damals eigentlich außerhalb des Sperrkreises, seine Kugel in 200 Metern Höhe wurde jedoch hinzugenommen. Splitter könnten bei einer Detonation der Bombe bis dorthin fliegen, hieß es zur Erklärung. In der Kugel befindet sich unter anderem ein Restaurant.

Die letzte Entschärfung einer Fliegerbombe aus dem zweiten Weltkrieg in Berlin fand im November in Hellersdorf statt. Tausende Menschen mussten dafür aus ihren Wohnungen evakuiert werden. (Tsp, dpa)