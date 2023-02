„Bombenterror gegen Dresden“ Rechtsextremisten planen Geheimtreffen in Berlin

Bewohner von Reinickendorf müssen sich am Freitagabend auf eine Veranstaltung von Rechtsextremisten und Neonazis in ihrem Bezirk einstellen. Das geht aus einer geheimen Einladung hervor, die dem Tagesspiegel vorliegt. Demnach ist eine Veranstaltung in einem Lokal nahe dem S-Bahnhof Tegel geplant, die sich in geschichtsrevisionistischer Weise auf die Bombardierung Dresdens im Februar 1945 bezieht.

Urheber der Einladung ist das sogenannte „Hoffmann-von-Fallersleben Bildungswerk“, das sich eigentlich im Jahr 2006 als eingetragener Verein aufgelöst hatte. Umso überraschender ist das plötzliche Auftreten der Organisation, die vermuten lässt, dass der Verein seit Jahren im Geheimen weiterbestand. Gegründet wurde das als Bildungswerk getarnte Projekt bereits im Jahr 1990 und fungierte von Beginn an als Vernetzungsort für Rechtsextremisten. Zu den Mitgliedern zählten führende Köpfe der Berliner Neonazilandschaft.

Im Jahresbericht des Berliner Verfassungsschutzes wurde der Verein regelmäßig erwähnt. Dieser definierte das Gebilde als „Tarnorganisation“ für Rechtsextremisten und Nationalsozialisten. Schon damals wurden hauptsächlich Vortragsveranstaltungen durchgeführt.

Zu den Mitgliedern gehörten unter anderem Frank Schwerdt, späterer NPD-Vorsitzender Thüringens mit Kontakten ins NSU-Umfeld, und Matthias Bath, der zwischenzeitlich bei dem Bezirksverband der Reinickendorfer AfD aktiv war. Auch der heutige Berliner Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft (DPolG) Bodo Pfalzgraf war vorübergehend Mitglied im Bildungswerk. In der „taz“ bezeichnete Pfalzgraf im Jahr 2020 seine Mitgliedschaft in dem Verein „aus heutiger Sicht als einen Fehler“.

NPD-Politiker soll Referat halten

Am Freitagabend ist ein Referat des NPD-Politikers Frank Rohleder in einem „Tagungslokal“ in Tegel zum „Bombenterror gegen Dresden 1945“ geplant. Rohleder saß 2004 für die Rechtsextremisten im Kreistag von Meißen, auch heute ist er noch in der extrem rechten Splitterpartei aktiv. Rohleder kenne viele Zeitzeugen und wisse um die Hintergründe, warum „von offizieller Seite die Wahrheit um das historische Geschehen und das Ausmaß des Verbrechens bis heute verschwiegen wird“, heißt es in der Ankündigung.

In der geheimen Einladung ist außerdem zu lesen, dass der Veranstaltungsort vom Buddeplatz vor dem S-Bahnhof Tegel schnell zu erreichen sei. Der Beginn ist für 19 Uhr geplant. „Von einer wahllosen Verbreitung“ der Einladung, beispielsweise durch die Veröffentlichung im „Weltnetz“, bitten die Rechtsextremisten Abstand zu nehmen. Offenbar ist dieser Satz nicht bei allen Adressaten angekommen.

Bündnis ruft zu Gegenprotest auf

Das Reinickendorfer „Bündnis für Solidarität und gegen rechte Unterwanderung“ ruft für 18.15 Uhr zu einem Gegenprotest am Buddeplatz auf. Ein Sprecher der Initiative sagte dem Tagesspiegel, das Bündnis vermute eine naheliegende Gaststätte als Veranstaltungsort, da dort bereits in der Vergangenheit Veranstaltungen der extremen Rechten stattfanden. Auf Tagesspiegel-Nachfrage dementierte jedoch ein Mitarbeiter des entsprechenden Restaurants eine Reservierung dieser Art.

Der 13. Februar gilt als der wichtigste Termin in der bundesweiten Neonaziszene. Jahr für Jahr marschieren an diesem Datum Hunderte Rechtsextremisten in Dresden auf, um die Bombardierung der sächsischen Landeshauptstadt durch Alliierte im Jahr 1945 für ihre Zwecke zu instrumentalisieren.

Historiker beziffern die Opferzahl infolge der Luftangriffe auf etwa 25.000 Menschen. Neonazis sehen darin ein Kriegsverbrechen durch Amerikaner und Briten und sprechen von einer angeblichen Opferzahl von Hunderttausenden. Immer wieder ist in den vergangenen Jahren das geschichtsrevisionistische und Holocaust-verharmlosende Wort „Bombenholocaust“ auf Transparenten der Neonazis zu lesen. Für dieses Jahr kündigte die sächsische Polizei an, Plakate dieser Art nicht zulassen zu wollen.

