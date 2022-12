Brand an Berliner Obdachlosenunterkunft Tragluft-Dach fällt zum zweiten Mal innerhalb von Tagen zusammen

Wegen eines Brandes an einer Traglufthalle für Obdachlose in Berlin-Friedrichshain sind am Montagmorgen rund 100 Menschen von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht worden. Durch das Feuer fiel das Dach der Halle in sich zusammen. Wie es zu dem Brand an der Halle „Am Containerbahnhof“ der Berliner Stadtmission kam, war zunächst unklar. Verletzt wurde niemand.

Die Einsatzkräfte wurden gegen 6.30 Uhr alarmiert, wie ein Sprecher der Berliner Feuerwehr am Morgen mitteilte. Zunächst waren 40 Feuerwehrkräfte im Einsatz. Sie löschten den Brand eines Überseecontainers, durch den die Elektroverteilung der Halle beschädigt worden war. Die Situation sei gegen 8 Uhr unter Kontrolle gewesen. Die Halle musste evakuiert werden. De Betroffenen wurden zunächst von den Einsatzkräften vor Ort betreut.

Erst in der vergangenen Woche war das Dach der Traglufthalle der Berliner Stadtmission nach einem Stromausfall zusammengebrochen. Es war in der Nacht zum vergangenen Donnerstag in sich zusammengefallen. Nachdem der Strom wieder lief, war die Halle wieder einsatzbereit. Es gab danach jedoch Probleme mit der Heizung, wie die Stadtmission mitteilte. Auch die Heizung läuft über den Container mit der Elektroverteilung, der am Montagmorgen in Brand geraten war.

Laut Auskunft der Stadtmission wurde unmittelbar nach dem Brand nach einer Ersatzunterkunft gesucht. Erste Angebote würden geprüft, hieß es am Montagvormittag. Man hoffe, bis zum Abend eine Lösung zu finden.

Eine Traglufthalle besteht aus einer luftdichten Hülle, die über einer festen Bodenplatte aufgeblasen wird. Fällt das Gebläse aus, mit dem die Halle stabil gehalten wird, kollabiert diese. In der ganzjährigen Notunterkunft „Am Containerbahnhof“ können 120 obdachlose Menschen mit medizinischer und sozialarbeiterischer Betreuung übernachten. (Tsp/dpa)

