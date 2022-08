Im Berliner Grunewald brannte es wieder. An der Badestelle „Großes Fenster“ an der Havelchaussee stand der Wald auf 0,4 Hektar in Flammen, teilte die Berliner Feuerwehr am Samstagmorgen über Twitter mit.

Mittlerweile sei das Feuer gelöscht und die Einsatzkräfte hätten die Brandstelle gegen 09:30 Uhr verlassen können, so ein Pressesprecher der Berliner Feuerwehr auf Nachfrage.

52 Kräfte der Berufs- sowie der Freiwilligen Feuerwehr waren zwischenzeitlich im Einsatz. Aufgrund des trockenen Waldbodens sei die Brandbekämpfung besonders herausfordernd gewesen, so der Pressesprecher der Berliner Feuerwehr.

Mehr zum Thema Großbrand im Berliner Grunewald Löscharbeiten auf Sprengplatz beendet – Ursache für Feuer noch unklar

Erst vor Kurzem beendete die Feuerwehr die Löscharbeiten auf dem Sprengplatz Grunewald, die über eine Woche andauerten. Dort war gelagerte Pyrotechnik in Brand geraten, das Feuer griff auf den Wald über. Die Berliner Feuerwehr sprach selber vom „gefährlichsten Einsatz seit dem Krieg“. Die angrenzenden Waldgebiete rund um den Sprengplatz sind weiterhin gesperrt. (Tsp)