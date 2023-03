Brand im Märkischen Viertel Feuerwehr rettet Menschen aus Hochhaus in Berlin

Im Keller eines Hochhauses im Märkischen Viertel in Berlin-Reinickendorf brennt es derzeit. Die Berliner Feuerwehr hat mehrere Personen aus dem Haus am Senftenberger Ring in der Nähe der Calauer Straße gerettet.

Die Brandbekämpfer sorgen sich vor allem wegen der enormen Rauchausbreitung, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Der Rauch aus dem Keller hat sich in alle Etagen des 13-stöckigen Hochhauses verteilt.

Alle Bewohner wurden aus ihren Wohnungen geholt und, wenn nötig, von Notärzten untersucht. Zwei Personen kamen mit Verdacht auf eine Rauchgasentwicklung in ein Krankenhaus.

„Die Brandbekämpfung gestaltet sich schwer“, so der Sprecher. Das Feuer in den Kellerverschlägen werde sowohl von außen als auch von innen gelöscht. Die Keller seien recht voll, sodass auch dadurch viel Rauch entstehe. Aktuell brennen noch vier Kellerverschläge. (Tsp)

