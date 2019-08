Kein Tag ohne Meldung über ein brennendes Fahrzeug: Dieses Mal gab es ein Feuer in Hellersdorf. Laut Mitteilung der Polizei

bemerkte ein Passant kurz nach Mitternacht Rauch auf einem Parkplatz an der Eisenacher /Kyritzer Straße. Dort brannte ein Opel Corsa. Er rief die Feuerwehr, die die Flammen löschte. Durch die Hitze des Feuers wurden ein daneben geparkter Opel Astra ebenfalls beschädigt. Die Ermittler gehen von Brandstiftung aus.

Mehr zum Thema 11 Autos in Tiergarten und im Bergmannkiez In Berlin brennen wieder Autos - Ermittlungen wegen Brandstiftung

In den zurückliegenden Tagen gab mehrere Vorfälle dieser Art. Allein in einer Nacht brannte ein Dutzend Fahrzeuge in Kreuzberg und Tiergarten. Die Polizei hat deshalb eine neue Ermittlungsgruppe gegründet - die EG "Nachtwache". (Tsp)