Brand in Hellersdorfer Hochhaus gelöscht Berliner Feuerwehr muss mehrere Menschen retten

In einem elfgeschossigen Hochhaus in Berlin-Hellersdorf hat es am Sonnabend gebrannt. Drei Menschen, darunter ein Kind, mussten gerettet werden, wie ein Feuerwehrsprecher am Samstagnachmittag dem Tagesspiegel mitteilte. Gegen 16 Uhr war der Einsatz beendet. Die Berliner Feuerwehr war insgesamt mit 106 Einsatzkräften vor Ort.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Demnach waren ein Kinderwagen und Teile des Treppenaufgangs im Erdgeschoss in Brand geraten, was zu einer sehr starken Verrauchung im gesamten Treppenhaus führte. Kurz nach 13 Uhr seien dann sehr viele Notrufe bei der Feuerwehr eingegangen, so der Feuerwehrsprecher.

Die eingetroffenen Einsatzkräfte konnten einen Menschen aus dem Treppenhaus retten. Die Person wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert. Außerdem wurden eine Mutter und ihr Kind aus ihrer Wohnung gerettet, auch bei ihnen bestand der Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung.

Dass letztendlich weniger Menschen gerettet werden mussten als anfangs angenommen, erklärte sich der Feuerwehrsprecher auch mit dem richtigen Verhalten der meisten Anwohner: „Die allermeisten sind nicht in das brennende Treppenhaus gegangen, sondern sind in ihren Wohnungen am Fenster geblieben und haben sich bemerkbar gemacht“.

In einer ersten Meldung hatte die Feuerwehr von einem achtgeschossigen Haus gesprochen. (dpa)