Auf das Wahlkreisbüro der Berliner Bundestagsabgeordneten und Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein Brandanschlag verübt. Verletzt wurde dabei laut Polizei und niemand. Allerdings sei „erheblicher Sachschaden in unbekannter Höhe entstanden“, teilten die Grünen Charlottenburg-Wilmersdorf mit, deren Geschäftsstelle sich ebenfalls in dem Büro befindet.

Laut Polizei habe ein Mitarbeiter des Parteibüros gegen halb eins eine brennende Holzbank vor dem Büro in der Windscheidstraße 16 bemerkt. Das bereits auf die Fensterrahmen des Schaufensters übergegriffene Feuer sei zunächst von einem Büromitarbeiter und einem Passanten mit Feuerlöscher und später von der Feuerwehr gelöscht worden. Die Ermittlungen zu dem Brandanschlag hat der Staatsschutz des Landeskriminalamts übernommen.

„Die Tat geht über Parteigrenzen hinaus und ist als Anschlag auf unser demokratisches System zu verurteilen“, schrieben die Grünen Charlottenburg-Wilmersdorf in einer Mitteilung. „Auch wenn der Schock tief sitzt, lassen wir uns davon nicht einschüchtern! Es gilt, unsere Demokratie gemeinsam gegen jede Form der Gewalt zu verteidigen.“ Die Geschäftsstelle sowie das Wahlkreisbüro blieben bis auf Weiteres geschlossen.

SPD-Innenministerin Nancy Faeser verurteilte den Anschlag auf Twitter "auf das Schärfste".

Lisa Paus sitzt seit 2009 für die Berliner Grünen im Deutschen Bundestag, am 25. April 2022 löste sie Anne Spiegel als Bundesfamilienministerin ab. Von 1999 bis 2009 war sie Mitglied des Abgeordnetenhauses Berlin. (Tsp)