Die Brandenburger AfD zieht mit Partei- und Fraktionschef Andreas Kalbitz als Spitzenkandidat in den Landtagswahlkampf. Nach einem mehrstündigen Auszählungsmarathon bei dem Parteitag in Rangsdorf, der am Freitagabend eröffnet worden war, konnte das Ergebnis der Wahl erst am Montagmorgen gegen 7 Uhr bekannt gegeben werden. Kalbitz, der zum rechten Flügel der AfD um dem Thüringer AfD-Chef Björn Höcke zählt, wurde mit 319 Ja- und 113 Nein-Stimmen bei 43 Enthaltungen auf Platz eins der Kandidatenliste gewählt.

Nach Umfragen liegt die Partei bei 20 bis 23 Prozent, somit sie Chancen auf 20 bis 23 Abgeordnete hätte, die über die Liste ins Parlament einziehen. Aktuell zählt die AfD-Fraktion im Brandenburger Landtag - nach zwei Austritten wegen des Rechtsrucks - neun Abgeordnete.

Bemerkenswert. Die AfD will sich die Protest des Vereins "Zukunft Heimat" vor allem in Cottbus zunutze machen. Christoph Berndt, Chef des Vereins, wurde auf Platz zwei der Liste gewählt. Er lag mit 314 Ja-Stimmen nur knapp hinter Kalbitz. Zwischendurch galt es sogar als möglich, dass er ungeplant Spitzenkandidat wird. Die Demonstrationen des Vereins hatten vor einem Jahr massiven Zulauf erfahren, nachdem Flüchtlinge durch Gewalttaten in Cottbus aufgefallen waren. Bei den Demonstrationen, bei denen der Zulauf wieder abgeebbt ist, duldet der Verein auch Rechtsextremisten und Neonazis. Berndt sagte: "Wir dürfen die Parlamente nicht den Deutschlandabschaffern überlassen." Der natürliche Bündnispartner der AfD seien die patriotischen Bürgerbewegungen. Dieses erfolgreiche Brandenburger Kooperationsmodell müsse ausgeweitet werden.

Kalbitz gab nach seiner Wahl als Ziel aus, dass die AfD bei der Landtagswahl am 1. September stärkste politische Kraft in Brandenburg werden wolle. "Ich nehme den Auftrag der Spitzenkandidatur voller Kampfeslust an", sagte Kalbitz. "Die Altparteien haben abgewirtschaftet." Auf die Landesliste der AfD sei er besonders stolz. "Sie besteht nicht – wie bei den Altparteien – aus Kadern, die nur lange genug brave Parteisoldaten waren, um dann mit einem Mandat belohnt zu werden. Unsere Landesliste ist ein Spiegel der Brandenburger Bevölkerung", sagte Kalbitz. "Wir holen uns unser Land zurück – die AfD-Brandenburg steht – geschlossen wie immer – bereit."

Nach seiner Wahl sagte Kalbitz zu dem zeitraubendem Wahlverfahren beim Parteitag: "Demokratie tut manchmal weh." Aber das entscheide die AfD eben von den anderen Parteien. "Wir können uns auf unsere Basis verlassen. Die Entscheidungen sind klug und solide." Die AfD könne mit einer Mannschaft in den Wahlkampf ziehen, die durchmischt ist und die Vielfalt des Landes widerspiegle, es seien nicht abgehalfterte Berufsfunktionäre wie in anderen Parteien. "Ich freue mich auf den Wahlkampf und noch mehr darauf, nach der Wahl zu liefern."

Tatsächlich waren eine Liste von 40 Kandidaten geplant, dafür gab es 87 Bewerber. Am Ende wurde eine Liste mit 28 Kandidaten beschlossen. Nur bis zum Platz 28 hatten die Bewerber mehr Ja- als Nein-Stimmen bekommen.

