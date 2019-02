Jörg Schönbohm, früherer Berliner Innensenator und ehemaliger Innenminister von Brandenburg, ist tot. Der langjährige CDU-Politiker sei in der Nacht zum Freitag im Alter von 81 Jahren gestorben, teilte die Brandenburger CDU mit. Er soll einem Herzinfarkt in seinem Haus in Kleinmachnow erlegen sein, berichtet die MAZ.

Schönbohm arbeitete viele Jahr in leitender Funktion bei der Bundeswehr. In den 90ern war er unter Eberhard Diepgen Innensenator.