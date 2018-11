Die Jobsuche von Brandenburgs ehemaliger Sozialministerin Diana Golze (Linke) wird zur Belastungsprobe für ihre Partei. Die wegen des Arzneimittelskandals um Krebsmedikamente Ende August zurückgetretene Ex-Ministerin hat zum 1. Dezember einen Job beim Sozialverband Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Potsdam angenommen - nach Tagesspiegel-Informationen ohne Rücksprache mit der Linken.

Der neue Job fällt in Golzes früheren Geschäftsbereich

Die SPD-geführte Staatskanzlei, die am Montag informiert wurde, prüft nun, ob Golze den Job überhaupt antreten kann. Denn nach dem Ministergesetz kann ihr das untersagt werden. Das Problem im Fall Golze: Ihr neuer Job bei der Awo Potsdam fällt in ihren früheren Geschäftsbereich als Ministerin für Arbeit und Soziales.

Nach dem Gesetz kann die Landesregierung per Beschluss die neue Beschäftigung für die Zeit der ersten zwei Jahre nach dem Ausscheiden aus dem Amt ganz oder teilweise untersagen, wenn die Sorge besteht, dass dadurch öffentliche Interessen beeinträchtigt werden. Davon sei auszugehen, wenn der neue Job "in Angelegenheiten oder Bereichen ausgeübt werden soll", in denen das Ex-Regierungsmitglied tätig war, und dadurch "das Vertrauen der Allgemeinheit in die Integrität der Landesregierung" beeinträchtigt werden kann.

Verärgerung im Vorstand der Linkspartei

Bei der SPD ist im Fall Golze von einem Geschmäckle die Rede, auch weil die AWO vom Sozialministerium noch unter Golzes Führung Fördermittel bekommen hat. Im Linke-Vorstand herrscht Verärgerung, weil Golze auf der jüngsten Sitzung nichts dazu gesagt hatte. Das müsse geklärt werden, hieß es aus Vorstandskreisen. Weniger als ein Jahr vor der Landtagswahl im September 2018 könne die Partei keine Diskussion über Versorgungsposten für die noch amtierende Landesparteichefin.

Mehr zum Thema Pharmaskandal um Krebsmedikamente Woidke: Rücktritt von Gesundheitsministerin Diana Golze richtig und notwendig

Der MAZ sagte Golze, sie habe vom Awo-Bezirksverband eine Stelle angeboten bekommen, bei der sie in ihren Beruf als Sozialpädagogin zurückkehren könne. Sie solle ein Konzept erarbeiten, wie Einrichtungen im Sozialwesen für möglichst viele bedürftige Menschen geöffnet werden könnten.