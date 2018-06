So einen Verkehrshinweis liest man auch nicht alle Tage. "Eine Gefahrenmeldung erreicht uns gerade von der A10, östlicher Berliner Ring", teilte die Verkehrsinformationszentrale Berlin am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr via Twitter mit. Es "befindet sich zurzeit ein Wolf auf der Fahrbahn".

Das Tier, das offenbar Autofahrer gemeldet hatten, wurde demnach zwischen dem Autobahndreieck Barnim und der Anschlussstelle Berlin-Hohenschönhausen gesichtet. Wenig später wurde die Autobahn laut einer VIZ-Meldung sogar kurz gesperrt vor dem Autobahndreieck Barnim. Es bildeten sich Staus mit einer Passierdauer von etwa 15 Minuten. Der Berliner Autobahnring liegt an dieser Stelle etwa 3500 Meter von der Stadtgrenze entfernt.

Polizei: "Wolf wurde an der Mittelleitplanke gefunden"

Gegen 9 Uhr dann das: Der Wolf war echt - und hat die Querung des Berliner Rings sogar überlebt. "Aktuell kommt es zu Stau auf der A11 in der Überfahrt auf die A10 (Nördlicher Berliner Ring) nach dem Fund eines Wolfs an der Mittelleitplanke. Fahren Sie vorsichtig an das Stauende heran!", teilte die Brandenburger Polizei mit.

Polizei: Tier lebt, kommt in "tierärztliche Behandlung"

Auf Nachfrage hieß es: Doch, das Tier habe überlebt und komme nun in "tierärztliche Behandlung".

"Der Wolf kommt dem Menschen immer näher", sagen Experten. Die Sichtung kann stimmen: Denn schon im Dezember 2015 war ein Wolf in eine Fotofalle getappt, die sich innerhalb des Berliner Rings befand - allerdings auf der anderen Seite der Stadt, nahe der Stadt Werder (Havel). Den Tagesspiegel-Artikel von damals finden Sie unter diesem Link.

Für Tier und Mensch ist so ein großes Tier eine Gefahr: Im März 2016 war ein Wolf auf die Autobahn der A9 bei Klein Marzehns gelaufen - es kam zum Unfall, das Tier starb. Den Tagesspiegel-Artikel finden Sie unter diesem Link.

Nach Auskunft von Wolfsexperten legen die Tiere am Tag bis zu 80 Kilometer zurück.

