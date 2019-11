Die SPD-Fraktion im Brandenburger Landtag wählt am Donnerstag (10.00 Uhr) einen neuen Vorstand und geht in Klausur. Für die Nachfolge des scheidenden Fraktionschefs Mike Bischoff kandidiert SPD-Generalsekretär Erik Stohn.

Als Parlamentarischen Geschäftsführer schlägt er den Abgeordneten Daniel Keller vor. Die Fraktion trifft sich vom Donnerstag an bis zum Freitag in Nauen-Groß Behnitz. Sie will dort auch inhaltlich Weichen stellen.

Mehr zum Thema Landtag in Brandenburg:



Bischoff hatte Anfang November nach fast vier Jahren seinen Rückzug aus dem Amt angekündigt. Als Gründe gab er an, er wolle seine Gesundheit nicht aufs Spiel setzen und neuen Köpfen eine Chance geben.

Mehr zum Thema Brandenburger Landtag Woidke als Brandenburgs Ministerpräsident wiedergewählt

Der bisherige Parlamentarische Geschäftsführer Björn Lüttmann will nach Angaben der Fraktion aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr kandidieren. (dpa)