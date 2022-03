Brandenburger Polizei bittet um Mithilfe : 75-jährige Ukrainerin in Eichwalde vermisst – vermutlich traumatisiert

Olha Prychyshyna wohnt am Schillerplatz, wurde am Sonntag um 13 Uhr zum letzten Mal gesehen und ist wohl in hilfloser Lage. Die Polizei bittet um Hinweise.