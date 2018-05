Brandenburgs Verfassungsschutz warnt nach Tagesspiegel-Informationen vor zunehmenden Versuchen der radikal-islamistischen Muslimbruderschaft, auch in Brandenburg Fuß zu fassen. Konkret geht es um einen Verein, der von Sachsen aus versuchen soll, an mehreren Orten neue Strukturen aufzubauen. Der Verfassungsschutz hat sogar die Verantwortlichen in mehreren Städten und Landkreisen intern gewarnt, der Verein „Sächsische Begegnungsstätte“ (SBS) könne versuchen, Einfluss auf Muslime in Brandenburg zu nehmen, die im Zuge der Flüchtlingskrise nach Deutschland gekommen sind.

In Brandenburg betreibt der Verein schon eine Moschee

In Sachsen unterhält der Verein bereits in acht Städten Immobilien, darunter Dresden, Leipzig und Freital. Zumeist handle es sich um kleine Gebetsräume. Inzwischen soll der Verein auch in Senftenberg im Süden Brandenburgs ein Objekt gekauft haben. In Luckenwalde (Teltow-Fläming) gebe es ähnliche Bestrebungen, hieß es. In Cottbus soll SBS-Geschäftsführer Saad Elgazar nach Erkenntnissen des Verfassungsschutzes versucht haben, auf die religiöse Gemeinde der Muslime Einfluss zu nehmen. Auch die Stadt Wriezen (Märkisch Oderland) ist vom Verfassungsschutz über Aktivitäten des Vereins beraten worden. In Brandenburg/Havel betreibt der SBS bereits eine Moschee.

Verflechtungen mit der Muslimbruderschaft

Die Verfassungsschutzbehörden sprechen von belastbaren Anhaltspunkten dafür, dass der Verein unter dem Einfluss der Muslimbruderschaft stehe und Elgazar dieser zuzuordnen sei. Die Rede ist von ideologischen und strukturellen Verflechtungen. Der SBS ist 2016 gegründet worden, ihm werden Kontakte zur „Islamischen Gemeinschaft in Deutschland“ nachgesagt, der mitgliederstärksten Organisation von Anhängern der Muslimbruderschaft in der Bundesrepublik, die vom Verfassungsschutz bundesweit beobachtet wird. So hat der SBS sogenannte Begegnungstreffen gemeinsam mit der „Islamischen Gemeinschaft“ veranstaltet, bei denen es etwa um moralische „Kinderausbildung“ ging.