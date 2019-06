600 Hektar in Flammen - so einen großen Waldbrand wie derzeit im Kreis Teltow-Fläming gab es lange nicht in Brandenburg: "Größere gab es nur in den 70er Jahren und davor", sagt Raimund Engel, Waldbrandschutzbeauftragter des Landes, mit Blick auf die Statistik. Bereits im vorigen Jahr wurde ein Rekord gebrochen: Bei Treuenbrietzen brannten im August 343 Hektar. "1992 gab es mal einen Waldbrand auf 242 Hektar", berichtet Engel. Damals habe es auch besonders viele Waldfeuer gegeben, knapp über 1000 innerhalb eines Jahres.

In der Nacht zu Mittwoch hatte die Feuerwehr den Waldbrand am Keilberg nordöstlich von Jüterbog eingedämmt, trotzdem brannte oder qualmte es noch immer auf gesamten Fläche, besonders im Inneren, wo die Rettungskräfte nicht löschen können. Das Areal ist ein ehemaliger Truppenübungsplatz, im Boden werden Munitionsreste vermutet, was die Arbeiten erschwert. Die Feuerwehr wässerte darum vor allem den Außenbereich, um eine Ausbreitung zu verhindern.

"Die Einsatzkräfte waren in der Nacht sehr aktiv", sagte Brandenburgs Waldbrandschutzbeauftragter Raimund Engel. Wie sich die Lage weiter entwickelt, sei aber vom Wind abhängig. "Wenn sich Gewitterzellen bilden, kann sich auch in weiterer Entfernung davon Wind aufbauen." Der kann wiederum dazu führen, dass das Feuer um sich greift.

Fast in ganz Brandenburg herrschte auch am Mittwoch die fünfte, also höchste Waldbrandgefahrenstufe. Laut Website des Umweltministeriums galt lediglich in der Prignitz die vierte Stufe.

Weniger Geruchsbelästigung in Berlin, doch in Potsdam stinkt's

Am Dienstagabend gab es vor allen in westlichen Teilen Berlins deutliche Geruchsbelästigung, die Berliner Feuerwehr empfahl, Fenster und Türen zu schließen. Am Mittwochmorgen hatte sich zumindest diese Situation wohl gebessert. Noch am Dienstag gingen bei der Berliner Feuerwehr deswegen viele Anrufe ein.

Nach Angaben der Leitstelle in Brandenburg/Havel hat der Wind in der Nacht gedreht, der Rauch ziehe nun eher in westliche Richtung, etwa nach Rathenow und Kloster Lehnin. Die Warn-App Katwarn zeigte am Mittwoch massive Geruchsbelästigungen für Potsdam-Mittelmark, Teltow und Brandenburg/Havel an.

Auch ein Waldbrand in Hennickendorf, ein Ortsteil der Gemeinde Rüdersdorf bei Berlin im Landkreis Märkisch-Oderland, bestand am Mittwochmorgen weiterhin. Hier brennen 60 Hektar. Einsatzkräfte konnten das Feuer hier ebenfalls eindämmen. Tsp