Der Baustadtrat von Friedrichshain-Kreuzberg, Florian Schmidt (Grüne), zeigt sich in der Brandschutzaffäre um das teilbesetzte Haus in der Rigaer Straße 94 unbeirrt. Er agiert nun direkt mit den Linksextremisten und ignoriert Vorgaben der Innenverwaltung und laufende Verfahren der Justiz.

Am Vormittag hat eine Mitarbeiterin der Bauaufsicht des Bezirksamts Friedrichshain-Kreuzbergs das Gebäude gemeinsam mit einem Anwalt der Linksextremisten begangen. Damit kommt Schmidt dem Eigentümer zuvor, der am Donnerstag samt großem Polizeieinsatz den Brandschutz in dem Haus überprüfen wollte.

Zugleich ignoriert Schmidt damit die Justiz. Das Verwaltungsgericht hatte Schmidt am Freitag über einen Eilantrag des Eigentümers der Rigaer 94 informiert, bis 12 Uhr sollte er Stellung dazu nehmen. Der Eigentümer wollte Schmidt per Gerichtsbeschluss untersagen lassen, die Brandschutzprüfung selbst vorzunehmen. Obwohl das Gericht noch gar nicht entschieden hat, schafft Schmidt nun Tatsachen.

Innensenator Andreas Geisel (SPD) hatte den Bezirksstadtrat zuvor vor einem eigenmächtigen Vorgehen gewarnt. Die Sicherheitsbehörden haben überdies beobachtet, dass die Bewohner das Gebäude am Wochenende hergerichtet und aufgeräumt haben.

Welche Auswirkungen Schmidts Vorgehen hat, ist noch unklar. Die Polizei hatte ihm für die Prüfung durch das Bezirksamt Schutz verwehrt, weil Schmidt kein offizielles Schutzersuchen stellen wollte. Am Dienstag beschäftigte sich auch der rot-rot-grüne Senat mit der Rigaer 94. Vor einer Woche war Geisel damit am Widerstand der Grünen gescheitert, einen Beschluss des Senats herbeizuführen.

Geisels Ziel war ein Senatsbeschluss als Maßnahme der Bezirksaufsicht, wonach Schmidt eine sogenannte Duldungsanordnung an die Anwohner erlassen sollte. Damit hätten diese die Begehung durch den Eigentümer und dessen Gutachter dulden müssen. Schmidt lehnte das ab.

Der Grünen-Politiker beharrt darauf, dass er auch selbst die Brandschutzprüfung machen könne. Zudem wollte nur einen Teil der Räume prüfen lassen. Die Innenverwaltung betrachtet das als nicht zulässig. Denn nach dem Berliner Sicherheitsgesetz muss zur Abwehr von Gefahr für Leib und Leben zunächst der Eigentümer herangezogen werden. Erst wenn dieser die Anordnung nicht umsetzen kann, darf der Staat handeln.

Die Brandschutzaffäre in der Rigaer 94

Am Dienstag debattierte der Senat erneut darüber. Zur Debatte stand eine Einigung, nach der Schmidt ein Ultimatum und Beschluss angedroht werden sollte. Ob derlei Vorgehen durch Schmidts eigenmächtiges Handeln ins Leere läuft, ist noch unklar.

Daneben wird für Dienstagnachmittag eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts über einen Eilantrag des Eigentümers erwartet. Damit soll Schmidt untersagt werden, das Haus ohne Einverständnis des Eigentümers zu betreten und den Brandschutz selbst zu prüfen. Zudem soll er eine Duldungsanordnung gegen die Bewohner erlassen. Und das Gericht soll feststellen, dass alle Räume geprüft werden müssen. Das halten auch Gutachter und Innenverwaltung für nötig.

Ob das alles hinfällig ist, ist noch unklar. Auch die Folgen für die ab Donnerstag vom Eigentümer geplante Begehung und den dafür nötigen Polizeieinsatz sind nicht absehbar. Möglicherweise zieht Schmidt nun seine im Dezember erteilte Anordnung an den Eigentümer, den Brandschutz zu prüfen und Mängel zu beheben zurück. Der Eigentümer würde dann vermutlich erneut vor Gericht ziehen.

Seit Jahren gibt es Hinweise auf massive Brandschutzmängel im Haus, ein Hotspot der gewaltbereiten linksextremistischen Szene. Schmidt hatte seine Bauaufsicht über Jahre daran gehindert, dem nachzugehen. Wegen Ermittlungen der Innenverwaltung musste Schmidt im Dezember nachgeben. Für den Kiez hat die Polizei bereits ein Park- und Demo-Verbot ab Mittwochnachmittag erlassen.