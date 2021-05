In der Nähe des künftigen Tesla-Werks bei Berlin haben in der Nacht zu Mittwoch Stromkabel gebrannt. Die armdicken Kabel versorgen unter anderem auch die Baustelle der Autofabrik, die derzeit in Grünheide im Landkreis Oder-Spree errichtet wird.

Trotz des Feuers seien die Kabel aber noch funktionsfähig, weshalb die Stromversorgung nicht unterbrochen sei, sagte ein Sprecher der Polizei am Mittwochmorgen. Zu einem möglichen politischen Motiv heißt es, eine Brandstiftung werde nicht ausgeschlossen. „Die Ermittlungsgruppe des LKA ist gerade vor Ort und untersucht den Tatort.“

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Mehr zum Thema Nach brisantem Störfallgutachten Umweltverbände fordern, Tesla keine Vorab-Erlaubnisse mehr zu erteilen

Der Brand etwa 500 Meter vom künftigen Tesla-Werk entfernt sei in der Nacht zu Mittwoch entdeckt und in den Morgenstunden bereits gelöscht worden. Es seien nicht nur Stromkabel, sondern auch einige Quadratmeter Waldboden von den Flammen erfasst worden. (dpa)