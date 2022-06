Der große Waldbrand an der sächsisch-brandenburgischen Landesgrenze scheint unter Kontrolle zu sein. Die Lage habe sich entspannt, es seien nur noch minimale Glutnester vorhanden, vereinzelt komme es noch zu Löscharbeiten, teilte das sächsische Lagezentrum am frühen Montagmorgen mit.

Trotzdem stellt sich die Feuerwehr noch auf einen längeren Einsatz ein. Durch den Wind könnten Glutnester wieder aufflammen. Vor Ort sei deswegen eine Brandwache eingerichtet, falls sich erneut eine Brandgefahr entwickeln sollte.

Am Sonntag waren bei Zeithain (Kreis Meißen) und im Raum Mühlberg (Elbe-Elster) weiterhin Hunderte Feuerwehrleute vor Ort.

Der Großbrand war am Donnerstag in der Gohrischheide in Sachsen ausgebrochen und hatte sich am Freitag in Richtung des brandenburgischen Mühlberg (Elbe-Elster) ausgeweitet. Mehr als 800 Hektar standen zeitweise in Flammen.

Eine zwischenzeitliche Evakuierung der Ortslagen Kröbeln und Kosilenzien der Stadt Bad Liebenwerda wurde am Freitagabend ab 21.00 Uhr wieder aufgehoben.

Waldbrände auch im Landkreis Ostprignitz-Ruppin

Auch im Landkreis Ostprignitz Ruppin hatte es nach Angaben der Polizei in den vergangenen Tagen drei Waldbrände sowie weitere Feuer gegeben.

Zunächst sei am Freitag in einem Waldgebiet an der Klinik in Lindow (Mark) ein Brand ausgebrochen, der sich auf einer Fläche von drei Hektar ausgebreitet habe.

Die umliegenden Feuerwehren hätten das Feuer mit 120 Einsatzkräften schnell löschen können. Zu einem Brand auf einer kleinen Fläche sei es am Freitag auch in einem Wald an der Ortsverbindungsstraße zwischen Wusterhausen/Dosse und Bantikow gekommen. Die Feuerwehr konnte die Flammen mit 45 Einsatzkräften rasch löschen.

Im Landkreis Ostprignitz Ruppin hat es nach Angaben der Polizei in den vergangenen Tagen drei Waldbrände sowie weitere Feuer... Foto: dpa/Patrick Pleul

Ebenfalls am Freitagnachmittag sei eine ein Hektar große Ödlandfläche zwischen den Neuruppiner Ortsteilen Nietwerder und Radensleben in Brand geraten. Ursache sei nach den derzeitigen Erkenntnissen Funkenflug durch einen Stein im Mähwerk einer Arbeitsmaschine gewesen, berichtete die Polizei.

Die Feuerwehr konnte den Brand mit gut 30 Kräften löschen. In Kyritz sei zur gleichen Zeit ein kleiner Teil einer Wiese in Brand geraten, vermutlich ausgelöst von einer weggeworfenen Zigarettenkippe, so die Polizei. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen und einen großen Brand verhindern.

Am Samstagabend brannte es den Angaben zufolge in einem Waldstück an der Straße zwischen Gühlen-Glienicke und Pfalzheim auf einer Fläche von etwa tausend Quadratmetern. Das Feuer wurde schnell gelöscht.

In allen Fällen seien Strafanzeigen wegen des Verdachtes der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen worden, berichtete die Polizei. Konkrete Hinweise auf Personen, welche die Brände verursacht haben könnten, lägen derzeit noch nicht vor.

Am vergangenen Wochenende hielten zwei Großbrände in Beelitz und Treuenbrietzen auf mehreren Hundert Hektar Einsatzkräfte und Bevölkerung in Atem. (Tsp,dpa)