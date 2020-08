Nach drei Brandstiftungen an Motorrädern in Berlin-Neukölln hat die Polizei einen jungen Mann festgenommen.

Der 20-Jährige wurde am Freitagabend kurz vor Mitternacht in der Sonnenallee mit mehreren Feuerzeugen und Flaschen mit einer geruchlosen Flüssigkeit sowie Desinfektionsmittel gestellt, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Er habe zu einer Beschreibung gepasst, die ein Zeuge den Einsatzkräften zuvor nach dem Brand eines Motorrads in der Tellstraße gegeben habe.

Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt prüft nun, ob der Tatverdächtige für alle drei Brandstiftungen in Frage kommt.

[Sicherheit vor der eigenen Haustür: In unseren Leute-Newslettern aus den zwölf Berliner Bezirken geht es auch oft um die Polizei. Die Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen: leute.tagesspiegel.de]

Zwischen 22.45 Uhr und 23.00 Uhr hatten bereits ein Motorrad in der Framstraße und danach ein weiteres in der Tellstraße gebrannt, hieß es.

Mehr zum Thema Brennende Autos Wer zündet in Berlin Nacht für Nacht Fahrzeuge an?

Während das erste Fahrzeug den Angaben zufolge umkippte und dabei zwei Autos vom Feuer beschädigt wurden, konnten Anwohner die anderen Brände löschen, bevor ein größerer Schaden entstand. (dpa)