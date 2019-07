In der Nacht zum Mittwoch standen zunächst drei Autos in einem Hof an der Ettaler Straße in Schöneberg in Brand, wie eine Sprecherin der Polizei dem Tagesspiegel sagte. Ein Anwohner habe zunächst zwei Knallgeräusche gehört. Er sah das Feuer und habe daraufhin die Feuerwehr verständigt. Die drei Autos standen vollständig in Flammen.

Währenddessen wurde ein weiterer PKW durch die Hitze beschädigt. Bei den vier betroffenen Autos handelte es sich der Sprecherin zufolge um einen Audi, einen Opel und zwei VWs.

Tagesspiegel Leute Namen und Nachrichten aus Ihrem Berliner Bezirk - z.B. mit Laura Hofmann aus Berlin-Mitte Kostenlos bestellen

Außerdem brannte ein Auto in der Bartningallee im Hansaviertel. Ob dabei weitere Fahrzeuge Schäden davontrugen, war am Morgen offen. Ebenso waren die Ursachen der Feuer unbekannt.

Eins der beiden Brandkommissariate des Landeskriminalamtes ermittle in dem Fall.

Mehr zum Thema Feuerwehreinsatz in der Schöneberger Straße Drei Fahrzeuge vollständig ausgebrannt

In jüngster Zeit gab es in Berlin vermehrt Autobrände. Immer wieder wurden dabei auch politische Motive vermutet. Im aktuellen Fall gibt es dafür bislang keine Indizien. (Tsp)