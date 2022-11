„Brennholz ist das neue Klopapier“ Wie sich Holzdiebe in Brandenburgs Wäldern bedienen

Ein Waldbesitzer im Berliner Umland beauftragt eine Firma, 20 seiner Bäume zu fällen, die an einer Landstraße stehen. Als die Firma anrückt, stehen aber nur zehn Bäume da. Bei genauerem Hinschauen stellt sich heraus, dass von den anderen lediglich die Stümpfe noch vorhanden sind.

Ein Waldbesitzer im Landkreis Dahme-Spreewald entdeckt zufällig, dass mehr als hundert seiner ältesten und längsten Kiefern gefällt, entastet und offenbar zum Abtransport aufgeschichtet wurden. Er legt sich auf die Lauer und ermittelt so den mutmaßlichen Dieb – einen Holzhändler aus Brandenburg. Dieser behauptet, sich „einfach nur im Wald geirrt“ zu haben.

Wütend und fast handgreiflich wird ein älterer Mann, den ein Spaziergänger in einem Waldstück bei Cottbus fragt, ob er für sein Tun eine Genehmigung habe. Der rüstige Rentner fällt gerade mehrere Bäume, zersägt die Stämme in kleinere Stücke und legt sie auf seinen Autoanhänger. Eine Genehmigung hat er nicht.

Die Angst vor einem kalten Winter

Drei von vielen Geschichten, die sich derzeit so oder ähnlich in Brandenburg zutragen. Und nicht nur dort: Der Holzdiebstahl in den deutschen Wäldern habe ungewöhnlich stark zugenommen, warnt die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände (AGDW), die rund zwei Millionen Waldeigentümer vertritt. Sie rechnet mit Millionenschäden für die Waldbesitzer.

Nie sei so viel Holz gestohlen worden wie 2022, heißt es. Ursache seien die drastisch gestiegenen Preise für Holz generell und Brennholz im Besonderen sowie die gleichzeitige Verknappung. Viele Händler könnten nur noch ihre Stammkunden beliefern, die Nachfrage übersteige bei weitem das Angebot. Aus Angst vor einem kalten Winter mit Gasengpässen legten sich manche Verbraucher einen Vorrat an, sodass „Brennholz das neue Klopapier“ sei. Letzteres war zu Beginn der Corona-Krise von vielen Menschen gehortet worden.

Wobei professionelle Holzdiebe eher selten selbst zu Axt und Säge greifen. Meist bedienen sie sich an bereits gefällten Bäumen, die zu sauberen Stämmen verarbeitet, zu Poltern aufgeschichtet an den Waldwegen lagern, wie man beim AGDW weiß. Die würden dann mit Lastkraftwagen abgeholt. Die Berichte über Holzdiebstähle häuften sich – man kenne inzwischen mindestens einhundert Fälle, viele davon auch in der Umgebung von Berlin.

In Berlin würde Holzdiebstahl schnell auffallen. In den Brandenburger Weiten ist das sicher anders. Derk Ehlert, Berliner Senatsverwaltung für Stadtentwicklung

In der Hauptstadt selbst ist der Holzklau allerdings bislang kein großes Thema, sagt Derk Ehlert, der in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung im Bereich Naturschutz und Landschaftsplanung tätig ist: „Unsere Wälder sind ja eher überschaubar und durch die vielen Menschen, die dort unterwegs sind, würde Holzdiebstahl schnell auffallen. In den Brandenburger Weiten ist das sicher anders.“

Doch auch dort sei die Situation noch nicht so dramatisch, heißt es zumindest beim zuständigen Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz in Potsdam. Auch wenn es Holzdiebstahl immer mal wieder gebe, könne man eine Zunahme nicht belegen, sagte ein Sprecher auf Anfrage des Tagesspiegels.

Leidtragende sind oft holzverarbeitende Betriebe

Allerdings geschieht der Diebstahl von Holz oft erst, wenn dieses aufgeschichtet am Wegesrand liegt. Dann aber ist es meist bereits verkauft, sodass der Verkäufer – in dem Fall der Landesbetrieb Forst, der etwa ein Viertel der insgesamt 1,1 Millionen Hektar Wald in Brandenburg bewirtschaftet – den Diebstahl gar nicht bemerkt. Das Risiko tragen dann allein die Käufer, oft holzverarbeitende Betriebe. Deren Park- und Lagermöglichkeiten sind meist begrenzt, weshalb sie die Stämme bis zur Verarbeitung im Wald liegen lassen.

Wir rüsten Teile unserer Holzbestände mit GPS-Sendern aus. Hendrik Hecht, Geschäftsführer von Swiss Krono

Das große Holzverarbeitungsunternehmen Swiss Krono, ansässig in Heiligengrabe im Landkreis Ostprignitz-Ruppin, sei derzeit immer häufiger von Holzdiebstählen betroffen, sagt Geschäftsführer Hendrik Hecht. „Wir rüsten Teile unserer Holzbestände aktuell mit GPS-Sendern aus, die sich bei Bewegung aktivieren … Das verursacht uns natürlich zusätzliche Kosten in einer ohnehin wirtschaftlich schwierigen Zeit. Aber wir müssen unser Eigentum schützen und bringen garantiert jeden Diebstahl zur Anzeige.“

Hecht vermutet, dass es sich bei den Dieben vor allem um Privatleute handelt, die mit Motorsäge und Pkw-Anhänger in die Wälder fahren und vorwiegend nach Laubholzstapeln suchen: „Aber auch Holzdiebstahl mit großer Technik kommt immer häufiger vor.“

Mit Müll in den Wald hinein und mit Holz heraus

Während man bei Swiss Krono offen mit dem Problem umgeht, wollen sich andere Unternehmen nicht zu Diebstählen äußern. Man fürchte, dass eine öffentliche Berichterstattung darüber „schlafende Hunde wecke“, sprich: manche Menschen erst auf die Idee bringe, heißt es – vor allem, wenn es erst richtig kalt wird.

Manche Bürger seien der Meinung, dass der Wald eine Art Allgemeingut darstelle, an dem man sich bedienen könne, beklagt ein Forstexperte: „Am schlimmsten sind jene, die mit dem sogenannten Klau-Fix – einem noch aus DDR-Zeiten stammenden, kleinen Autoanhänger – ihren Müll in den Wald hinein und gestohlenes Holz aus dem Wald heraus fahren.“

Eine Sorge, die man auch beim Waldbesitzerverband Brandenburg verstehen kann. „Bis jetzt ist der Holzdiebstahl noch kein strukturelles Problem“, sagt Geschäftsführer Stephan Kirchharz: „Uns erreichen immer mal wieder einzelne Meldungen, offenbar sind die Risiken in der Nähe von Autobahnen und Landesgrenzen größer als etwa in Ballungsräumen.“

Für die Bestohlenen sei der Verlust des Holzes oftmals alles andere als eine Lappalie, sagt Kirchharz: „Die meisten der rund hunderttausend privaten Waldbesitzer Brandenburgs haben ja nur kleinere Grundstücke – im Durchschnitt 6,7 Hektar. Sie sind auch nicht die Reichsten, sondern entsprechen dem Durchschnitt der Bevölkerung. Aber das ist offenbar vielen Holzdieben nicht klar.“

Auch die Mitnahme von Tannengrün ist Diebstahl. Enno Rosenthal, Brandenburgischer Waldbauernverband

Viele machten sich tatsächlich nicht klar, dass 60 Prozent der brandenburgischen Wälder in Privatbesitz sind und sie im Zweifel ihren Nachbarn bestehlen, sagt Stephan Kirchharz. Hartnäckig halte sich auch das Gerücht, „eine Handvoll“ oder „so viel wie auf zwei Arme geht“ dürfe man aus dem Wald mitnehmen. „Das gilt für Pilze, Beeren oder Blumen“, sagt Kirchharz: „Aber nicht für Holz. Übrigens auch nicht für das, was am Boden liegt, also etwa vom Sturm gefällte Bäume.“

Was allerdings möglich sei, wäre eine Anfrage an den jeweiligen Waldbesitzer, ob man eine bestimmte Menge Holz mitnehmen darf.

Das gilt übrigens auch für ein anderes „Mitbringsel“, das momentan sehr begehrt ist, wie der Vorsitzende des Brandenburgischen Waldbauernverbandes, Enno Rosenthal, in diesen Tagen beobachtet: „Vor dem Totensonntag und der Adventszeit nehmen sich viele das Recht heraus, sich an Douglasien, Fichten oder Tannen einfach ohne zu fragen zu bedienen“, sagt er. Selbst wenn die Preise für frisches Tannengrün auf Wochenmärkten und in Gärtnereien gestiegen seien – „auch das ist und bleibt Diebstahl“.

