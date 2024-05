Brisantes Saisonfinale in Berlin Energie Cottbus blickt dem Aufstieg entgegen – 700 Polizisten im Einsatz

Am Pfingstsonntag kommen nicht nur wegen des Karnevals der Kulturen Tausende Menschen in die Hauptstadt. Um 13 Uhr wird in Berlin-Prenzlauer Berg für den FC Energie Cottbus der letzte Saisonspieltag in der Regionalliga Nordost angepfiffen. Die Lausitzer treten gegen die zweite Mannschaft von Hertha BSC an. Der Verein könnte nach fünf Jahren in die dritte Bundesliga und damit in den Profifußball zurückkehren. Das maximale Gästekontingent von 9000 Tickets ist nach Angaben der Gastgeber restlos ausverkauft.

Doch der Spieltag birgt aus Sicht der Berliner Polizei einige Risiken. Zeitgleich spielt knapp sieben Kilometer entfernt im heimischen Sportforum der BFC Dynamo. Energie Cottbus und den einstigen DDR-Serienmeister aus Hohenschönhausen verbindet in der jüngeren Vergangenheit eine starke Rivalität.

Am 4. Mai kam es zum letzten Aufeinandertreffen: Mehrmals stand das Spiel kurz vor einem Abbruch. Bei anschließenden Krawallen wurden 155 Polizisten – davon 117 durch den Einsatz von Reizgas – verletzt. Die Polizei hat für das Cottbuser Saisonfinale im Jahnsportpark ein Großaufgebot angekündigt. 700 Einsatzkräfte sollen das Geschehen absichern.

Bereits um 10 Uhr will sich die Fanszene des ehemaligen Bundesligaclubs am Humboldthain in Gesundbrunnen sammeln. Es ist wahrscheinlich, dass die Cottbusser Anhänger im Anschluss gemeinsam zum Stadion laufen werden.

Der Grund für die Feindseligkeiten der beiden Vereine ist unter anderem eine Fanfreundschaft zwischen den Anhängern der Lausitzer und einigen Fans des 1. FC Union Berlin. Zwischen den Köpenickern und dem BFC Dynamo besteht bereits seit DDR-Zeiten eine tiefe Rivalität.